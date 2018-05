La subida salarial media pactada en convenio se sitúa en el 1,6% en Cantabria Uno de los convenios firmados este año ha sido el de Hostelería. :: / Andrés Fernández El incremento es algo mayor que el nacional y corresponde a 59 convenios que afectan a 45.276 trabajadores MARÍA ÁNGELES SAMPERIO MARTÍN Santander Lunes, 14 mayo 2018, 07:12

La negociación colectiva avanza en Cantabria a pesar de que todavía hay algunos sectores importantes como el del metal que no logran llegar a acuerdos y que podrían desembocar en conflicto en las próximas semanas, además de las movilizaciones que desde UGT y CC OO han previsto en toda España para el 22 de mayo y el 16 de junio y que tienen el foco puesto en la patronal CEOE. De momento, en los cuatro primeros meses del año se han firmado o revisado 59 convenios que afectan a 45.276 trabajadores y que sitúan la subida salarial media en el 1,6%, superior a la media nacional que ha sido del 1,56%, según datos del Icane y del Ministerio de Empleo.

De los convenios firmados o revisados hasta abril, 19 son de carácter sectorial y 40 de empresa. Los primeros son los que alcanzan a un mayor número de trabajadores, 40.002 frente 5.272. Estos datos ponen claramente de relieve que los incrementos salariales han ido creciendo en 2017 y en lo que va de 2018, si bien todavía los salarios se encuentran a niveles de 2008, según reflejan los datos del Icane y recuerdan los sindicatos.

Un dato especialmente interesante es que los pactos sectoriales logran una subida salarial mayor, concretamente del 1,62% frente a la del 1,60% de los convenios de empresa. Esta es la tónica general en los últimos años y seguramente tiene que ver con la mayor presión sindical que se puede lograr en pactos con mayor número de trabajadores.

Los sindicatos se movilizan el 22 de mayo y el 16 de junio contra la actitud de la patronal

Según dados del Icane, en 2017 se firmaron o revisaron 97 convenios, de los que 23 eran sectoriales y 74 de empresa. Afectaron a 54.892 trabajadores con una subida salarial media pactada del 1,49%. En 2016, el número de convenios fue de 116, 28 sectoriales y 88 de empresa y alcanzaron a 88.097 trabajadores. La subida salarial media no llegó al 1%, concretamente se quedó en el 0,91%.

En estos primeros meses del año se han firmado acuerdos importantes como el de hostelería que ha supuesto unas nuevas tablas salariales que serán de aplicación durante el ejercicio 2018 y afectan a más de 18.300 trabajadores. Las tablas incluyen importantes novedades, como que se garantiza que ningún trabajador tenga un sueldo inferior a 1.000 euros. El acuerdo estipula una subida salarial del 1,3% para el ejercicio, así como el incremento de la paga de octubre hasta los 22 días de salario en lugar de los 19 días con los que se retribuía la paga en el año 2017. Además, recoge que se cuantifica el montante total del incremento salarial en un 2% aproximado.

Por contra, hay sectores como el siderometalúrgico, con importante repercusión en la región, que siguen estancados y con visos de conflictividad en las próximas semanas.

Movilizaciones

UGT y CC OO están ya ultimando dos fechas de movilizaciones en toda España para conseguir que se avance en la negociación colectiva y que la CEOE cambie de actitud porque no parece estar muy dispuesta a entenderse con los sindicatos. De momento, en Cantabria está prevista una concentración el 22 de mayo junto a la sede de la patronal mientras se organiza una protesta más amplia para el 16 de junio.

Los sindicatos insisten en que los salarios deben recupera el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis y están dispuestos a fijar un tope mínimo y máximo «razonable». Sin embargo, desde la patronal no parecen decididos a pactar.

Hay que recordar que, a nivel nacional, el salario medio pactado en los convenios colectivos con efectos económicos y registrados hasta el 30 de abril ascendió el 1,56 %. En el caso de los convenios de empresa, la cifra se situó en el 1,29 %, mientras que para los de ámbito superior alcanzó el 1,58 %. Durante los cuatro primeros meses de 2018 se registraron 403 inaplicaciones de convenios, que afectaron a 8.039 empleados. De ese total, el 90,8 % se resolvieron por acuerdo.

Las negociaciones del sector metalúrgico no logran avanzar

Las negociaciones del convenio siderometalúrgico de Cantabria no logran avanzar y en el horizonte de las próximas semanas no se descarta la movilización. De momento, CC OO y UGT han elevado una serie de consultas a la comisión paritaria, aunque seguramente no vayan a producirse avances de importancia.

Las diferencias están más en cuestiones como la subrogación que en los incrementos salariales, aunque en estos tampoco se consiga el acercamiento definitivo. Hay que recordar que los sindicatos apostaron por cerrar el incremento para 2017 y luego negociar con tiempo las condiciones para los próximos años, pero Pymetal no parece estar por la labor.

Este convenio es uno de los más importantes de la región puesto que afecta a un buen número de empresas y trabajadores, concretamente unas 1.800 y 20.000, respectivamente. El anterior acuerdo expiró en 2016 y hasta la fecha se han producido varias reuniones sin avance.