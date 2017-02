Sindicatos: "Empleo escaso y precario"

Cambio aquí más fácil hacer sin afectar a competitividad por diferencial a salario mínimo medio-alto europeo unos 1.400, aquí 707 sin variar este sería como una subida del 25% y la demasía sobre el se reduciría del 5 al 30% en justo reparto de masa salarial; jubilación proporcional a tiempo y cuotas pagadas a quien tenga cotizados 40 años o lo haga a 65; renta mínima de 426 euros a unidad familiar que se justifique y 100 más por cada miembro; ahora se dan ayudas como aguinaldos, unos 800.000 no cobran nada, 1.500.000 solo 426; pero los parches funcionan mal y no valen al futuro, todo el Sistema falla está en quiebra; impuestos más justos y proporcionados a los ingresos o fortuna; así como más ayudas a necesitados alimentación, vivienda, educación y por enfermedad o dependencia, etc.; y atajar más o mejor a la economía sumergida, así como a toda evasión-fraude que se detecte o se denuncie.

El problema en occidente es el capitalismo salvaje y sus imposiciones leoninas, en España se suma la derecha arcaica y prepotente que no quiere cambiar leyes, métodos o formas, y el colmo son los sindicatos y políticos que ahondan la crisis con más de lo mismo, asi no hay la salida que necesita el caos socio-económico, comercial y político; hay que reformar o hacer nueva la Constitución para un Estado Federal --el impuesto reino autonómico, etc., está caducado-- y actualizar leyes o normas cívico-sociales, económicas y fiscales ineficaces, porque la mitad no se hacen cumplir; un reajuste ético-social de impuestos, costos, precios, mercados, etc.; y que gobernantes, alcaldes, directivos, sindicalistas, políticos, etc., ejerzan solo 8 años o 12 alternos y los dirigentes con esos años dimitan sin tardar; se impone que la política no sea un medio de vida o de enriquecerse y URGE hacerlo, o habrá que "enterrar? el sistema y sus fanáticos políticos a psiquiátricos, hay que actuar ya, antes que el sistema 'aniquile' a la mayoría.