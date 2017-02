Los sindicatos calientan motores con una manifestación por un salario digno

La pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es el motivo central de la manifestación convocada por UGT y CC OO para mañana, domingo, 19 de febrero, en las principales capitales de provincia de España. En Santander partirá a las doce del mediodía de la plaza del Ayuntamiento y concluirá en la plaza de Pombo donde intervendrán los secretarios generales de ambos sindicatos.

El salario digno es uno de los motivos de protesta pero hay hasta once, según enumeró ayer el secretario de Organización de CC OO, Damián García. El sindicalista de Comisiones y el secretario general de UGT, Mariano Carmona, hicieron un llamamiento a la población para que acuda a la movilización de este domingo como paso previo a un "masivo" Primero de Mayo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Carmona y García reivindicaron la necesidad de que en Cantabria se defina "de una vez por todas" un nuevo modelo productivo y de crecimiento económico "con políticas coordinadas y consensuadas que sean asumidas por todos como propias y que no dependan de colores políticos y del Gobierno de turno".

A ser cuestionado sobre la situación económica y el desarrollo de la región, el líder de UGT resaltó que "tiene que haber un camino a seguir, una forma de hacer las cosas que no cambie cada cuatro años". En relación a los Presupuestos de Cantabria para 2017, opinó que "van a servir para mantener la actual tendencia, que es ligeramente mejor que en el resto del país, pero las líneas de trabajo principales tienen que ser a largo plazo".

Advertencia de los líderes sindicales

"Si no hay resultados, huelga general tras el verano y no de un día"

Mariano Carmona advirtió de que 2017 "va a ser un año duro en el que tenemos que mantener la presión en la calle". Muy combativo, el líder regional de UGT se mostró partidario de convocar una huelga general, tras el verano, si las movilizaciones y la presión popular no se trasladan a las mesas de negociación para mejorar la situación de los ciudadanos. "Nuestro objetivo es sacar a la gente a la calle, que la clase política tenga cerca la presión de los ciudadanos y, si no es suficiente para revertir la situación, convocar una huelga general, que en mi opinión no debería ser de un solo día", recalcó.

Carmona y García destacaron que, con la crisis, muchos han sido los recortes que se han aplicado pero ahora, cuando se da por finalizada la recesión, los problemas no han desaparecido. "Están apareciendo nuevas modalidades de pobreza, como la energética" y alertaron de que "transitamos peligrosamente hacia una sociedad donde las nuevas generaciones van a ser más pobres que sus padres".