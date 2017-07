Viesgo pide que la política energética apoye la electrificación de la economía María Gil Lastra Miguel Antoñanzas abrió el curso sobre el sistema energético en la UIMP con la participación de los agentes del sector MIGUEL ÁNGEL PÉREZ JORRÍN Santander Martes, 18 julio 2017, 10:08

No es la primera vez que las grandes empresas eléctricas abogan por que la política energética del Gobierno central sea «estable y clara». Esa demanda, junto al apoyo «a la electrificación de la economía», fue la petición que plasmó el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, en su intervención en la apertura del curso de la UIMP que patrocina la eléctrica y que tiene como título 'Revolución en el sistema energético: energías renovables, consumidores activos y mercado'.

De las sesiones de la jornada inaugural emergió también otro denominador común presente en las intervenciones de agentes del sector, políticos y directivos: todos apoyan la formulación de un pacto de Estado en materia de energía, con los matices propios de cada uno.

En su intervención, Antoñanzas afirmó que «es imprescindible que el marco regulatorio apoye la transformación del sector, ya que la disrupción tecnológica, la descentralización y la innovación están cambiando los paradigmas tradicionales, derribando barreras y descubriendo sinergias entre las distintas partes de la cadena de valor». Por ello, según indicó el presidente de Viesgo, la compañía ha apostado por liderar la digitalización del sector, con proyectos de innovación tecnológica dirigidos a ser transparentes, a hacer más sencilla la vida de sus clientes y a optimizar la operación de la red de distribución aumentando la capacidad de integración de las energías renovables.

La sesión inaugural contó con la participación del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández. Fernández destacó que «se está produciendo una verdadera revolución en el sector eléctrico, derivada de un cambio de paradigma que se está sustentando en la transición hacia la integración de las energías renovables, la asunción de un papel activo de los consumidores y las políticas de ahorro y la eficiencia energética».

«Estabilidad regulatoria»

La primera mesa redonda fue moderada por el periodista Pedro Aresti, de la Cadena SER, y contó con la intervención del eurodiputado y ponente de la Directiva de Renovables, José Blanco, que aseguró que Europa debe liderar la transición de la transición energética y no sólo decirlo. «Si no ponemos sobre la mesa políticas climáticas más ambiciosas que la cumbre de París, difícilmente cumpliremos nuestros compromisos». Blanco avisó de que «se observan signos de desaceleración en el fomento de las energías renovables. Por ello, es importante dar certidumbre y estabilidad regulatoria para garantizar un marco que propicie las inversiones».

En la segunda mesa moderada por Íñigo Noriega, director de El Diario Montañés, los expertos analizaron la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Pedro González, director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA, resaltó que en la ley de transición energética son fundamentales los siguientes elementos: una hoja de ruta, la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, el compromiso de todos los actores, sistemas de financiación y fiscalidad y la competitividad.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, consideró, por su parte, que «electrificar la economía es ser más eficiente pero también consumir más aprovechando mejor la energía». Por último, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, subrayó que «las energías renovables no piden subvenciones porque no las necesitan. Ahora son competitivas y lo que piden es que no se pongan barreras a esta competitividad».

Ya en la sesión de la tarde, en la tercera mesa, que versaba sobre 'Las infraestructuras ante el nuevo modelo energético', hablaron los representantes de las compañías Enagás, CLH y REE, moderados por Alberto Martín, socio director de Energía de KPMG. Según palabras del director general de Operación de REE, Miguel Duvison, «las interconexiones eléctricas son la herramienta para reducir precio y competir en igualdad con otros países de Europa además de colocar la energía de nuestras renovables».

Según el directivo de Enagás, Francisco de la Flor, «el sistema gasista puede ser la espina dorsal del sistema eléctrico porque es muy eficiente en cuanto a transporte y almacenamiento». En este sentido, Pedro Martínez, de CLH, puso el acento en que «el crecimiento de la demanda energética hace que todas las energías sean necesarias».