Casi un año para adquirir una casa Aunque el mercado se ha recuperado un 45% desde que tocara suelo en 2013, casi la mitad de quienes quieren vender una tardan más de un año en encontrar comprador J. A. B. Madrid Lunes, 11 diciembre 2017, 20:37

La economía española va a encadenar tres años creciendo a una tasa superior al 3% y la tasa de paro terminará el presente ejercicio en el entorno del 17%, diez puntos menos del récord que llegó a alcanzar en lo peor de la crisis económica, pero los salarios no terminan de recuperarse: en 2016 bajaron un 0,1% de promedio, sin contar la pérdida de poder adquisitivo de la etapa anterior, aunque en lo que llevamos de 2017 (según datos hasta octubre) el incremento pactado en los convenios nuevos que se iban aprobando era del 1,4%.

Sin embargo, el plazo para comprar una vivienda sigue sin ser todavía precisamente ágil. Según un estudio reciente del portal inmobiliario Fotocasa, ocho de cada diez ciudadanos (el 84%) que adquieren una tardan hasta un año en cerrar la operación, aunque entre ellos dos de cada tres (el 67%) consiguió hacerlo en seis meses como máximo. A su vez, otro 10% se demoraron entre uno y dos años, e incluso un 6% superó los 24 meses sin lograr encontrar el tipo de casa que buscaban o obtener la financiación requerida.

Los datos, en cualquier caso, son mejores que los publicados a finales de 2016, debido a que la recuperación del sector, aunque progresiva y no demasiado rápida, es un hecho. Incluso estaría ya cerca de alcanzar los niveles previos al comienzo de la gran burbuja del ‘ladrillo’, registrada entre finales de 2006 y los primeros meses de 2007, de acuerdo con el Índice de Actividad Inmobiliaria (IRAI) elaborado por el Colegio de Registradores comparando distintas estadísticas, tanto ventas y créditos como precios y evolución del tejido societario.

¿Qué casa puedes comprarte?:

El referido IRAI refleja que, tras tocar suelo a finales de 2013, el mercado inmobiliario no ha dejado de remontar el vuelo hasta crecer un 44,5% desde ese punto. No obstante, todavía se encuentra relativamente lejos de los máximos alcanzados en el primer trimestre de 2007, en pleno apogeo de su burbuja. Para ese momento el IRAI registra una cota máxima de 139,90 puntos, por lo que la referencia actual del mercado de vivienda estaría todavía un 29,7% por debajo. Según los expertos, sin embargo, no sería deseable volver hasta niveles similares.

Volviendo al estudio de Fotocasa, para el 43% de los españoles que consiguió comprar una vivienda en el último año resultó ser más o menos el tiempo esperado; mientras que para otro 34% terminó siendo inferior a lo que había calculado. En cambio, un 17% dice que fue algo más de lo esperado y un 6% incluso mucho más.

En cuanto al proceso de venta es algo más largo. Así, el 48% de los vendedores particulares que tiene su casa en venta lleva más de un año intentando traspasarla pero sin conseguirlo. No obstante, la buena noticia es que entre quienes sí lograron colocarla el 69% de éstos lo hizo en menos de 12 meses.