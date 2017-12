La compraventa de viviendas en Cantabria se dispara un 30% Obras de construcción de viviendas en los márgenes de la S-20, en Santander. / Roberto Ruiz El aumento es cinco puntos superior a la media nacional y coincide en el tiempo con la subida de precios de un 4,6% DM . Santander Miércoles, 13 diciembre 2017, 10:18

La compraventa de viviendas se ha disparado un 30% en Cantabria en octubre respecto al mismo mes del año anterior, un incremento más de cinco puntos superior a la media nacional, que fue del 25,7%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento en las transacciones se suma a los datos sobre el incremento de precios, una tendencia al alza que perciben los profesionales del sector inmobiliario en la región, todavía cautos a la hora de realizar una valoración hasta que no haya datos anuales sobre ventas y precios.

En Cantabria se vendieron 471 viviendas en octubre, de las que 398 eran usadas y 73, nuevas. Las viviendas libres sumaron 422, frente a 49 protegidas. La venta de casas subió en todas las comunidades autónomas respecto a octubre de 2016, encabezadas por Madrid (50%), La Rioja (47,5%), Navarra (40,8%) y Castilla-La Mancha (32,4%), mientras que Cataluña registró el incremento más moderado con un 12,4 por ciento, seguida de Extremadura (13,8%) y Canarias (17%).

Pedro Lorenzo, jefe de ventas en Inmobiliaria José Antonio Rodríguez, coincide en que «se están vendiendo más viviendas y con más fluidez» que antes. ¿Por qué? En primer lugar, porque han bajado los precios, y los compradores se animan a invertir en inmuebles; en segundo, «los bancos están volviendo a financiar» y la inversión en vivienda vuelve a ser tentadora ;se está vendiendo más, «pero que se esté vendiendo más caro no lo vemos», indica Lorenzo, a pesar de los datos recabados por el INE. Este año está siendo «de bastante movimiento», pero, reflexiona, «hasta que el mercado no absorba el estocaje (viviendas en manos de bancos y demás) no será fácil que se revierta la situación», es decir, que el aumento de ventas vaya acompañado de una subida de los precios. Añade que en la venta y precio de una vivienda entran en juego muchas variables −lugar, orientación, estado...−, por lo que el análisis ha de hacerse teniéndolas en cuenta.

Que últimamente se compran y venden más casas en Cantabria es un dato que corroboran las inmobiliarias, prudentes, sin embargo, a la hora de hablar de un aumento de los precios. La otra encuesta del INE señala que el precio de la vivienda en Cantabria subió en el tercer trimestre un 4,6% (en este caso dos puntos por debajo de la media nacional) y que la subida fue más acentuada en los pisos de segunda mano, un 5,2%.

Enrique Mier, presidente de Afilia (Asociación de Inmobiliarias de Cantabria) opina que lo mejor es esperar a ver las cifras del año para tener una idea más certera. «El dato es positivo, indica que vamos por la buena senda, pero habrá que esperar al cuarto trimestre», y ver si los datos siguen siendo positivos. Sobre el aumento, indica que también puede deberse a un tirón del mercado estival motivado por compradores de fuera de Cantabria.

Estadística de Transmisiones

Las 471 viviendas que se vendieron en Cantabria en octubre arrojan una tasa de 101 por cada cien mil habitantes, igual que la media nacional. Estos datos corresponden a la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE, que indica que en Cantabria se transmitieron en octubre 2.000 fincas, lo que supone un aumento interanual del 8,9%, frente a un 12,3% de subida media en el conjunto de país.

La tasa de transmisiones por cada cien mil habitantes se sitúa así en 429 en Cantabria y en 390 en el conjunto de las comunidades. Del total de fincas transmitidas, 579 eran rústicas, 803 viviendas, 40 solares y 578 otros tipos de fincas urbanas. En el caso de las rústicas, las transmisiones por herencia se sitúan en primer lugar, con 329, seguidas por las operaciones de compraventa, con 157. Además de las 471 viviendas que se vendieron en octubre en la región, 209 cambiaron de manos por herencia, 3 por donación, 1 por permuta y 119 por otras vías de transmisión.