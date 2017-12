ERC cierra su campaña en Estremera pidiendo libertad para Junqueras 01:25 La formación ha criticado que los independentistas estén en prisión porque el Estado es «demofóbico» y alérgico a la democracia AGENCIAS Barcelona Martes, 19 diciembre 2017, 14:12

La Fiscalía ante el Supremo ha pedido al alto tribunal que deniegue al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras su salida en libertad, porque cree que el argumento de que existe riesgo de reiteración delictiva, recogido en el auto de prisión preventiva, sigue siendo válido.

Así, la Fiscalia del Tribunal Supremo ha pedido a la sala que desestime el recurso de apelación de Oriol Junqueras y que mantenga la medida cautelar. "El fiscal estima que los argumentos contenidos en el auto judicial recurridos siguen siendo plenamente válidos", ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

El vicepresidente de la Generalitat cesado ya ha votado en las elecciones del 21 de diciembre, a las que concurre como presidenciable. Fuentes del partido han explicado que pidió emitir su voto desde el centro penitenciario de Estremera, en el que se encuentra en prisión preventiva, y que este lunes informó a su entorno que lo había logrado.

Él mismo explicó el lunes en declaraciones a Rac1 desde la cárcel que había realizado todas las gestiones correspondientes para votar desde la cárcel y confió en poder "votar y ganar" las elecciones de este jueves.

Rovira ve al Estado «demofóbico»

Por otro lado, la principal candidata de ERC en las elecciones catalanas del 21D, Marta Rovira, ha denunciado hoy ante la prisión de Estremera que el líder de su partido permanezca encarcelado sin juicio, y ha pedido "más democracia" para resolver los conflictos mediante el diálogo.

ERC ha cerrado este martes su campaña electoral mediante un acto reivindicativo realizado a escasos metros de la prisión de Estremera (Madrid) en la cual está ingresado desde el pasado 2 de noviembre Junqueras, investigado por rebelión y sedición.

Marta Rovira, que además de ser la secretaria general de ERC es la 'número dos' de la candidatura encabezada por Junqueras, ha lamentado que este último no haya podido realizar campaña y defender el programa electoral "en igualdad de condiciones" que el resto de candidatos.

Una decena de militantes de la organización ultraderechista "Hogar Social" han proferido gritos como "Cataluña es España", "Puigdemont a prisión" o "dónde está el osito", mientras que los candidatos de ERC llevaban a cabo el acto reivindicativo.

ERC ha cerrado su campaña en Estremera, en Madrid. Allí se han dado cita los miembros de la formación para defender la "libertad de los presos políticos". Marta Rovira, Raül Romeva, Gabriel Rufián, Carme Forcadell y otros dirigentes republicanos se han desplazado hasta la capital para celebrar un acto frente a la prisión en la que ingresó el pasado 3 de noviembre su cabeza de lista, Oriol Junqueras. / Reuters

Rovira ha explicado en una rueda de prensa que coincidiendo con el último día de la campaña electoral han "querido estar cerca" de su candidato a la presidencia, Oriol Junqueras, que "está aún encarcelado en esta prisión" desde el 2 de noviembre, "y que no ha podido defender sus ideas en condiciones de igualdad con el resto de candidatos". "Queremos decir bien fuerte y claro -ha afirmado- que está encarcelado por sus ideas políticas, las cuales no sólo no son respetadas sino que son perseguidas, y también está en prisión porque saben que es el mejor candidato para liderar la Cataluña del futuro".

Junqueras y ERC, ha añadido, "defendemos una Cataluña en la que caben todas las ideas políticas en democracia, ya que es el pluralismo el que debe permitir que se expresen todas las ideas en condiciones de normalidad y en las urnas".

Defender la negociación

Según Marta Rovira, que estaba acompañada de los principales candidatos de ERC en las cuatro circunscripciones catalanas, "algunos han intentado impedir que hiciésemos una campaña normal, pero no lo han conseguido, y si hay una cosa que evidenciamos en nuestros actos es que queremos construir una Cataluña plural desde la diversidad". "No queremos uniformar a nadie, -ha subrayado- no nos gusta que haya personas como el exministro del PSOE Josep Borrell que quieran hacerlo, que quieran 'desinfectar' Cataluña de determinadas ideas, y tampoco nos gusta que se dicten sentencias judiciales en función de lo que uno piensa y defiende".

"Nuestro objetivo es construir una Cataluña en la que quepa todo el mundo, al margen de sus ideas, y defendemos la vía democrática y la negociación, algo que a nosotros nos parece que el Estado español debería tener en cuenta", ha añadido.

Después de asegurar que "con más democracia ganamos todos", Marta Rovira ha dicho sobre el líder de ERC que "Junqueras es un hombre bueno, un hombre honesto que ha defendido lo que cree que es mejor para todos los ciudadanos de Cataluña". "Se trata -ha puntualizado- de construir un país en el que se puedan defender todas las ideas, desde la diversidad ya que ésta es fortaleza" y "en Cataluña, por encima de todas las ideas, anteponemos la democracia".

En este punto, la principal candidata de ERC ha querido dejar claro que "es con democracia y diálogo que se dirimen los conflictos y las discrepancias políticas, y esto es lo que hemos venido a explicar aquí en Estremera".

El también candidato y exconseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha indicado, minutos antes de que Rovira haya entrado en el centro penitenciario para visitar a Junqueras, que la permanencia de Junqueras en prisión transmite un mensaje de "represión" por parte del Estado.