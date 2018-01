ERC no garantiza la investidura telemática de Puigdemont Los representantes de Junts per Catalunya, Elsa Artadi (c) y Eduard Pujol (i), se rreunieron este mediodía con el presidente del Parlament, Roger Torrent(c). / Efe Esquerra apoya la candidatura del expresidente pero evita tomar postura sobre si la elección a distancia es viable o no | Torrent anunciará el lunes si propone a Puigdemont para presidir la Generalitat CRISTIAN REINO Viernes, 19 enero 2018, 15:57

Esquerra Republicana se ha reunido esta mañana con el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent,en la ronda de contactos para la investidura, y le ha trasladado que ERC no presentará candidato propio y que apoyará el que proponga Junts per Catalunya. Sin apenas citar a Carles Puigdemont durante su comparecencia de pensa en la Cámara catalana, Raül Romeva, diputado republicano, ha afirmado que el candidato neoconvergente tiene “toda nuestra confianza para presentarse a la investidura”. Eso sí, el apoyo republicano no supone de momento un cheque en blanco, ya que Romeva no ha aclarado si ERC ve viable la investidura a distancia y si apoyaría esta fórmula. “Tenemos prisa” para superar la situación del 155 y “desarrollar la república”, ha apuntado.

Más información Puigdemont reivindica poder gobernar desde Bruselas

ERC se ha sumado a Junts per Catalunya en la petición de delegación de voto para sus dos exconsejeros huidos en Bruselas y ha marcado un leve giro a su discurso respecto a la investidura telemática. Hasta la fecha, decía que la vinculaba al informe de los letrados de la Cámara y a uno que el partido ha encargado. Sin embargo, Romeva ha condicionado ahora su respaldo a la ‘teleinvestidura’ a la decisión de le mesa del Parlamento, es decir, a la determinación que tomen los dos miembros de Junts per Catalunya y los dos miembros de la mesa de ERC.

Esquerra se ha mostrado favorable a que Torrent visite a Puigdemont en Bruselas. “Es importante que se garanticen los derechos de todos los diputados”, ha rematado.

Torrent anunciará el lunes si propone a Puigdemont

El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciará el lunes a quién propone para el debate de investidura de la Cámara del que tendría que salir el nuevo presidente de la Generalitat, ha informado la Cámara en un comunicado.

Ese día se sabrá definitivamente si accede a presentar a Carles Puigdemont y, por lo tanto, accede a realizar una investidura a distancia, ya que el presidente cesado reside en Bélgica desde finales de octubre y no tiene previsto regresar a Catalunya.

Contra la decisión de proponer a Puigdemont pesan varias advertencias: el Gobierno central ha avisado de que si se hace prolongará el artículo 155; los letrados del Parlament lo consideran antirreglamentario, y partidos del hemiciclo no descartan impugnarlo.