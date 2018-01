Puigdemont: «Nada puede doblegar al independentismo» La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, llega a la Cámara. / Pau Barrena (Afp) Ni el expresidente ni los exconsejeros huidos solicitarán el voto delegado en la sesión constitutiva del Parlament catalán AGENCIAS Miércoles, 17 enero 2018, 10:34

El expresidente y líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha avisado de que "no hay nada que pueda doblegar el espíritu" de los independentistas catalanes, y ha llamado a recuperar las instituciones de autogobierno. Lo ha hecho a través de un mensaje en Twitter poco antes de que a las 11 horas empiece el pleno de constitución del Parlamento catalán de la XII legislatura, en el que él no participará porque está en Bruselas y no ha pedido el voto delegado.

"Solo entienden de miedo, violencia e imposición. Les enseñaremos que no hay nada que pueda doblegar el espíritu de un pueblo libre, pacífico y democrático. Recuperemos las instituciones. Luchemos por el país. Ejerzamos la dignidad. Viva la tierra y viva Catalunya libre", ha dicho Puigdemont.

Los grupos parlamentarios de JuntsxCat y ERC llegaron este martes a un acuerdo para apoyar la propuesta de que el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, sea investido presidente de la Generalitat, según informaron en un comunicado conjunto. Asimismo, ambos grupos han pactado votar la candidatura de Roger Torrent (ERC) como presidente del Parlament en el pleno de investidura que tendrá lugar este miércoles, y han afirmado que lo hacen "en la línea de restitución de las instituciones".

ERC ha propuesto este martes que su diputado electo y alcalde de Sarrià de Ter (Girona), Roger Torrent, sea el candidato independentista a la Presidencia del Parlament, una decisión que se votará este miércoles en el pleno constitutivo de la Cámara.

Fuentes de ERC han explicado que el acuerdo establece que apoyan a Puigdemont como próximo presidente de la Generalitat, pero responsabilizan a JuntsxCat de explicar cómo quieren llevar esta investidura a cabo ante los obstáculos que se presentan. Así, los republicanos aceptan el "candidato" que propone JuntsxCat y esperan a que la lista de Puigdemont precise qué sistema proponen para investirlo, ya que el hecho de que resida en Bruselas presenta varias dificultades.

Los letrados del Parlament han hecho un informe que considera "imprescindible" que Puigdemont esté presente en la Cámara para ser elegido presidente pero, si vuelve, será con toda probabilidad detenido y probablemente enviado a la cárcel preventivamente.

JuntsxCat ha propuesto al número 17 por Barcelona, Josep Costa, para ocupar un puesto en la Mesa del Parlament y falta cerrar un segundo nombre teniendo en cuenta que a la candidatura le corresponde tener dos miembros en el órgano de la cámara. Así lo han explicado fuentes de la lista a la espera de que a las 11.00 horas de este miércoles se celebre el pleno de constitución del Parlament de la nueva legislatura.

Roger Torrent

Precisamente, JuntsxCat y ERC han alcanzado este martes un acuerdo para votar la candidatura del republicano Roger Torrent como presidente del Parlament, y a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. La decisión de JuntsxCat de proponer un segundo nombre para la Mesa dependerá de lo que decida la CUP, a los que han ofrecido ocupar un puesto en la Mesa, aseguran las citadas fuentes.

Sin embargo, los 'cupaires' han descartado por el momento tener un representante en la Mesa, alegando que JuntsxCat no acepta su inclusión sin condiciones en este órgano. Según las citadas fuentes, Josep Costa podría ocupar la vicepresidencia primera del Parlament, y le acompañará, como secretaria de la Mesa, la republicana Alba Vergés.

El representante de JuntsxCat que no repetirá finalmente en este órgano es Lluís Guinó, que tomó el relevo de Lluís Corominas cuando éste asumió la presidencia de JxSí en el Parlament en la anterior legislatura. Tanto Guinó como Corominas, así como el resto de integrantes de la anterior Mesa, están investigados por el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación en el marco del proceso soberanista.

El Gobierno recurrirá si votan los huidos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que recurrirá inmediatamente al Tribunal Constitucional si en la sesión constitutiva del Parlamento catalán se permite delegar el voto desde Bruselas a Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos para elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara. Otras fuentes del Ejecutivo han precisado además que lo estudiarán en el caso de los exmiembros del Govern encarcelados.

En una conversación informal con los periodistas en el Palacio de la Moncloa, Rajoy ha señalado que sería un mensaje "malo" que los independentistas se empeñen en investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat o que opten por un candidato que tenga causas judiciales pendientes, entre los que figuraría el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsellers. Según ha añadido, solo un candidato "limpio" lanzaría un mensaje positivo y de normalidad.

Rajoy ha explicado que la clave está en el día 31 de enero, que es cuando los independentistas tienen que presentar un candidato a la Presidencia de la Generalitat y fecha a partir de la cuál empezarán a correr los plazos para la convocatoria de elecciones si en los dos meses siguientes ningún candidato consigue los apoyos suficientes. En el Gobierno no contemplan ahora esa repetición electoral y, de hecho, creen que los independentistas tampoco están por volver a las urnas en primavera en Cataluña.

Bloqueo del Parlamento

Este hecho podría bloquear la constitución del Parlament por lo que no comenzaría a correr el plazo de dos meses para que puedan repetirse las elecciones en caso de que no se consiguiera investir a un presidente y formar gobierno.

Fuentes del Ejecutivo explican también que, en el caso de que finalmente se lograra constituir la Mesa del Parlament y la Cámara legislativa, se abren varias posibilidades. En primer lugar, que la Mesa proponga a un candidato huido, es decir, a Carles Puigdemont. Este hecho sería recurrido de manera inmediata por el Gobierno de Mariano Rajoy en el mismo momento en el que la Mesa apruebe el acuerdo para realizar la sesión de investidura con la propuesta de ese candidato.