Puigdemont pide autorización al juez Llarena para asistir a la investidura Carles Puigdemont. El veto del Constitucional a la investidura a distancia obliga al expresidente catalán a regresar a España y exponerse a ser detenido CRISTIAN REINO Barcelona Domingo, 28 enero 2018, 11:44

Junts per Catalunya presiona al juez del Supremo Pablo Llarena para que autorice a Carles Puigdemont poder asistir a la investidura del martes. El diputado neoconvergente, Josep Rull, ha anunciado esta mañana que el expresidente de la Generalitat reclamará en las próximas horas autorización judicial para asistir al pleno de investidura del próximo martes.

Esta es la repuesta del entorno del exalcalde de Girona después de que el Tribunal Constitucional (TC) vetara ayer la investidura a distancia del candidato nacionalista y avalara la presencial, siempre que haya una autorización judicial previa, lo que obliga al secesionista a regresar a España y exponerse a ser detenido.

Junts per Catalunya, en cualquier caso, ha destacado que el pleno de investidura se mantiene vigente y supone una “bofetada” en toda regla al Gobierno y en concreto a su vicepresidenta, en la medida en que Rull ha apuntado que la intención del Ejecutivo era que el pleno no pudiera celebrarse en ningún caso y Puigdemont no pudiera ser investido de ninguna manera. “Veo al Gobierno cada vez más frágil, intenta ganar en los tribunales lo que es incapaz de ganar en las urnas”, según Rull, que ha considerado en Catalunya Radio que "la resolución del TC es inaudita y está fuera de un ordenamiento jurídico sólido y homologable a escala europea”.

La pelota está en el tejado del Supremo, pero también en el de Puigdemont, que deberá calibrar los siguientes pasos. De entrada, ERC ya le aprieta y afirma, según Joan Tardá, en La Vanguardia, que si “hace falta, tendremos que sacrificar a Puigdemont”. Los republicanos insisten en que lo primero es asegurar un gobierno que pueda gobernar desde el minuto 1, como le dijo Roger Torrent al expresidente de la Generalitat en su encuentro en Bruselas.