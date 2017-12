Puigdemont plantea las autonómicas como la segunda vuelta del 1-O Carles Puigdemont. / Afp El cesado presidente de la Generalitat carga contra el «nacionalismo imperialista» español y se estrena como candidato virtual a través de videoconferencia CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 2 diciembre 2017, 23:20

Junts per Catalunya, la candidatura que encabeza Carles Puigdemont y en la que está integrada el PDeCAT, buscó este sábado todo el simbolismo para lanzar el mensaje con el que arrancará la campaña electoral que empieza el lunes. En la localidad de Sant Julià de Ramis, donde Puigdemont no pudo votar (fue al pueblo más cercano) en el supuesto referéndum por la intervención policial, el presidente de la Generalitat apeló ayer al «espíritu del 1-O» para vencer al «autoritarismo del Estado español» y convertir las elecciones del próximo 21 de diciembre en la «segunda vuelta» de la consulta celebrada el pasado 1 de octubre.

«Los problemas se deben resolver en las urnas, no en los tribunales ni desde el Consejo de Ministros», afirmó el líder nacionalista desde Bruselas en el mitin que Junts per Catalunya organizó en el municipio gerundense y en el que intervino a través de videoconferencia. Es el formato que empleará para participar en la campaña electoral, pues no tiene intención de regresar de Bruselas, ya que sería detenido y puesto a disposición de la justicia española.

«Insostenible» "Están en prisión por razones políticas, y si finalmente son liberados es porque es insostenible que haya elecciones con una gran parte de los candidatos en la cárcel", dijo Puigdemont en una entrevista ante un aforo de unas 500 personas en el festival anual del periódico flamenco 'De Standaard'.

La candidatura de Junts per Catalunya, que espera que a partir de este sábado empiecen a cambiar las tendencias de las encuestas que le son hasta la fecha muy negativas, ha lanzado ya dos mensajes sobre los que quiere que gire la campaña. El primero, plantear los comicios como un plebiscito entre Rajoy y Puigdemont, para tratar de agrupar todo el voto secesionista, que a día de hoy apuesta de manera mayoritaria por Esquerra. El segundo, enarbolar la bandera del 1-O. Una segunda vuelta de la votación ilegal y unilateral, que enlaza con la idea que Mas ya puso sobre la mesa en los comicios del 27-S de 2015 de presentar unas elecciones autonómicas como un todo o nada entre los independentistas y los constitucionalistas.

Con la diferencia de que en esta ocasión los secesionistas van por separado. Apelando al espíritu del 1-O, el exalcalde de Gerona mantiene además el pulso y el desafío contra el Estado, a pesar de que buena parte de los consejeros que pertenecieron a su gobierno han acatado el 155 y que la mayoría de los dirigentes secesionistas han reconocido que la república catalana no se aplicó porque Cataluña no estaba preparada. «No nos resignamos», aseguró no obstante el exjefe del Ejecutivo catalán, que estos días se ha resistido a enterrar el hacha de la unilateralidad.

Para Puigdemont las elecciones deben servir como un reto para «ganar la libertad» de Cataluña, para «garantizar la estabilidad que robada», para «retirar el golpe de Estado del 155» y para cambiar un Estado como el español, que calificó de decimonónico y autoritario. «Hay que cambiar de Estado para cambiar de era», para dejar atrás, dijo, el «nacionalismo imperialista» que tanto daño ha hecho en Europa.