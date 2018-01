El Gobierno ordena impedir el acceso de Puigdemont a la oficina de la Generalitat en Bruselas 01:10 Fuentes de la Moncloa aseguran haber dado instrucciones para que el expresidente no se reúna con Roger Torrent en un local público NURIA VEGA Madrid Miércoles, 24 enero 2018, 11:44

El Gobierno ha trasladado ya la orden para que no se permita la entrada de Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica en la oficina de la Generalitat en Bruselas. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tenía previsto encontrarse en las dependencias públicas con el líder de Junts per Catalunya, candidato a la investidura, y resto de diputados que permanecen con él en la capital comunitaria. Fuentes de la Moncloa justifican la decisión por tratarse de “prófugos de la justicia”.

El Ejecutivo ha dado instrucciones a la delegada de la Generalitat para impedir la reunión y también para desconvocar la rueda de prensa que se había anunciado. Esta oficina, la de Bruselas, era la única que el Gobierno mantuvo fuera de Cataluña, aunque su anterior responsable fue cesado y sus funciones fueron asumidas, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el Ministerio de Exteriores.

El presidente del Gobierno ha asegurado esta mañana en Onda Cero desconocer los detalles de la decisión adoptada, aunque ha reconocido que no le parece “mal”. El Ejecutivo sigue de cerca en los últimos días los movimientos de los principales actores políticos previos a la investidura. El PP denunció el lunes que Torrent podría incurrir con su viaje a Bruselas en una posible malversación de fondos del Parlamento catalán. En la Moncloa, sin embargo, se espera a que haya una decisión en firme sobre celebrar de manera telemática el debate de elección del futuro líder de la Generalitat para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Torrent y Puigdemont se verán las caras en la sede de la Alianza Libre Europea (EFA), agrupación de partidos nacionalistas e independentistas europeos. "Queremos hacer notar que el president de la Generalitat no es ningún fugado de la Justicia, ni los consellers que le acompañan. España no les reclama en Bélgica y esto no es territorio español", ha declarado a la prensa el portavoz de JxCAt en Bruselas, Joan Maria Piqué.

"Es territorio belga por lo cual nos reservamos acciones legales como consecuencia de este veto indigno", ha advertido, a las puertas de la oficina de la Generalitat, que, desde que se activó el artículo 155 de la Constitución por el desafío independentista, depende en su gestión directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha detallado Piqué, un responsable del Ministerio ha llamado a la delegación catalana para comunicar que, "en aplicación del artículo 155, se pueden tomar las medidas que se consideren necesarias sobre todas las dependencias de la Generalitat" y que la reunión no podía celebrarse allí.

"Ha dicho que esta delegación está bajo su tutela y que no autoriza la reunión", ha resumido Piqué, que también ha apuntado que ha sido Torrent el encargado de buscar una ubicación alternativa.

Además, ha señalado que "tanto Puigdemont como los consellers no tienen causas pendientes con la justicia y el Estado español no les reclama ni en Bélgica ni en Dinamarca". Y ha sentenciado que "no hay ningún motivo para impedir la celebración de esta reunión en un lugar que no es territorio español, sino belga".

Torrent comunicará a Puigdemont, su intención de convocar el pleno de investidura para el próximo martes, 30 de enero, han confirmado fuentes soberanistas. Según sus planes, el debate de investidura tendrá lugar en una sola sesión y un día antes de que finalice el plazo legal para celebrarla, ya que el reglamento del Parlament establece que debe producirse dentro de los diez días hábiles posteriores a la sesión constitutiva, según han confirmado fuentes parlamentarias.