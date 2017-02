Cosas sobre ligar que aprendimos en 'First Dates'

Existen varias maneras de sentarse, preferiblemente en compañía, a recibir la dosis diaria de 'First Dates', el programa revelación de 2016 y, visto cómo está de mal el patio de las novedades catódicas, probablemente también lo sea de 2017. La primera lección que hemos aprendido pasa por cierto ánimo de burla, una posición de superioridad que no conviene mucho ensayar a poco que uno se haya aplicado la mínima autocrítica. También se echa mano de la ironía, un escudo protector para los que prefieren no mostrar demasiado sus entretelas. Hay que entregarse, creérselo y disfrutar o sufrir, lo que corresponda, con los proyectos de pareja. Esa es una gran primera lección: cuando se trata de amor, aunque sea en televisión, 'I want to believe': 'Quiero creer'. (Más información en Mujerhoy.com)