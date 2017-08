Aquello a lo que llamaban vivir Belén de Benito La vida es jodida cuando naces en el lugar equivocado. Más aún cuando tienes cuatro años, gritas y nadie te ayuda BELÉN DE BENITO Miércoles, 16 agosto 2017, 14:28

4 años. Tenía 4 años. Llegó al médico con los labios destrozados. Se los mordía. Sin control. Y se hacía sangrar. Su madre dijo, que era porque la niña era muy movida, y que se pegaba con su hermana. Luego añadió que su ex-pareja la maltrataba, para más tarde reconocer que no era cierto. Seguramente lo dijo para echar humo sobre lo verdaderamente importante. Aquella niña de 4 años que se mordía los labios hasta sangrar. Yo me mordí los labios una vez hasta sangrar. Cuando parí sin epidural. Porque no soportaba el dolor. Luego me desmayé, y perdí el conocimiento. Así que no me puedo imaginar lo que debió pasar esa niña.

