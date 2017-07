7 claves y 10 productos para que la piel no sufra este verano MujerHoy Manchas, deshidratación, arrugas… Si no quieres que tus vacaciones se conviertan en el peor enemigo de tu piel, sigue estos consejos para cuidarla correctamente ARACELI NICOLÁS / MUJERHOY Lunes, 24 julio 2017, 09:01

El verano es una de las épocas del año en la que más castigamos nuestra piel por el sol y otros agentes externos. Y, sin embargo, cuando menos la cuidamos. En vacaciones es habitual que rompamos con la rutina diaria, y esto puede afectar también a nuestro ritual de belleza.

Estos dos motivos pueden hacer que a la vuelta de tus vacaciones tu piel presente manchas, rojeces, deshidratación, arrugas, flacidez… ¡Qué no te hayas quemado no significa que tu piel no haya sufrido! (Más información en MujerHoy.com)