Halle Berry vuelve a estar soltera Halle Berry. La actriz anuncia su ruptura con el productor musical Alex Da Kid tras un breve romance TANIA CALAHORRA/CORAZÓN Sábado, 16 diciembre 2017, 08:55

Solo unos meses después de que Halle Berry anunciase a bombo y platillo su relación con Alex Da Kid, la actriz de que ganó el Oscar por Monster's Ball ha puesto punto y final al romance. Tras la publicación de los rumores por US Weekly, Halle Berry hacía oficial la ruptura en su cuenta de Instagram donde publicaba una imagen en su Stories en el que indicaba "Done with love" (Se acabó el amor).

Acompañando el llamativo texto, la ex modelo sitúa unos emoticonos de brazos musculados que indican que se siente fuerte. Parece que esta ruptura no le provocará una depresión, sino que se siente liberada. (Más información en Mujerhoy.com)