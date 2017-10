Isabel Pantoja narra su vida a golpe de biopic Isabel Pantoja, en el tráiler. Aún habrá que esperar un año para poder ver una serie que dice haber abordado todos los temas que rodean a la folclórica «con total transparencia» y «mucha honestidad» MARTA GARDE (EFE Cannes Miércoles, 18 octubre 2017, 15:17

La tonadillera española Isabel Pantoja, cuya vida ha sido escudriñada al milímetro por la prensa rosa, ofrece su propia versión con un biopic, el primero que autoriza, en el que dice haberse expuesto "desde el amor" y también desde su "esencia".

"Aquí, de todas las Isabeles, solamente hay una: la mujer, la del arte, la auténtica, la verdadera. Con mis risas y mis llantos, con alegrías y con penas. Una vida de trabajo, de emociones, sufrimientos y vivencias", cuenta, con voz en off, en el avance de un proyecto verá la luz en 2019. Como en ese primer aperitivo, presentado a nivel internacional en Cannes durante el mercado de programas y formatos audiovisuales MIPCOM, la cantante introducirá cada uno de los trece futuros capítulos.

La serie autobiográfica llega de la mano de la productora mexicana BTF Media, responsable de la que se le dedicó al también cantante Juan Gabriel, que desembarca en España junto a su socio español, el productor Oriol Uría. En junio adelantaron una pincelada y a Cannes han llegado con las primeras imágenes de 'Isabel Pantoja. Así fue', un título provisional pero ya una declaración de intenciones sobre la implicación de la cantante. "Es el personaje del que más se ha escrito en tercera persona en los medios de comunicación. Este biopic autorizado le permite por primera vez hablar en primera persona de todo lo que se ha contado en su vida, y esa probablemente sea una de las razones que la han motivado a hacer este tipo de formatos", cuenta a Efe Uría.

Lo hará en 13 horas en las que los productores prometen no obviar las polémicas de una vida que conoció la gloria con títulos como "Se me enamora el alma" y que tocó fondo con su ingreso en prisión en 2014 tras ser condenada a dos años por blanqueo de capitales. "Hay que ser muy respetuoso con la historia de su vida, en la que evidentemente hay episodios que conoce todo el mundo, porque no son un secreto, y se van a tocar todos, desde que nació hasta hoy", añade Uría.

Actores que se ajusten a cada etapa

La viuda del torero Francisco Rivera 'Paquirri', madre de dos hijos, ha participado en la supervisión de los guiones y de un 'casting' que aún no se ha cerrado, y ha prestado sus archivos personales para la causa. El reparto, según admite el director general de BTF Media, Francisco E. Cordero, es "clave", porque la serie recorrerá las seis décadas de la intérprete y requiere actores que se ajusten a cada etapa. Los productores lo definen como un proyecto "de época" y ambicioso, cuyo rodaje, con escenarios como salas de conciertos o plazas de toros, se hará el 85 % en España y el resto en Latinoamérica.

Sus impulsores han llegado al MIPCOM, que se inauguró el lunes y se clausura mañana, bajo el paraguas de Audiovisual from Spain, pabellón español organizado por ICEX España exportación e Inversiones. "Estamos terminando de negociar el 'outlet' de venta tanto para el continente europeo como para el americano", señala el productor mexicano, que suma al éxito de la biografía sobre Juan Gabriel, "Hasta que te conocí", la preparación de otra sobre el astro del fútbol Diego Armando Maradona.

La folclórica sevillana, reina de la copla, era según Uría "el personaje ideal" para la entrada de BTF en España, "pero no tanto por la historia que todos conocemos, sino porque creo que es un ser humano extraordinario". El espectador tardará más de un año en comprobarlo en la pequeña pantalla. "Habrá muchas sorpresas", avanzan en BTF Media sobre una serie que dice haber abordado todos los temas "con total transparencia" y "mucha honestidad".