La obsesión de Kendall Jenner

Conocida por sus desfiles sobre las pasarelas, Kendall Jenner ha sido entrevistada por su amiga Cara Delevingne para la edición norteamericana de una famosa publicación de moda. «He tenido que lidiar con situaciones en las que la mayoría de los jóvenes de mi edad no están realmente preparados», afirmó. Pero su confesión no quedó ahí y sorprendió todavía más a los lectores al afirmar, con mucha naturalidad, que padece TOC (Trastorno obsesivo compulsivo).

«Tú me conoces y sabes cómo por el TOC me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto», declaró, para también añadir que «tengo mucha ansiedad, me despierto de madrugada con ataques de pánico. El mundo necesita amor. Ojalá tuviera el poder de enviar a Cupido por todo el planeta, por cursi que parezca. En las redes te conectas y ves a muchos usuarios diciendo cosas horribles, es difícil mantenerse siempre positivo y no ser comido por toda esa negatividad». (Más información en Mujerhoy.com).