Letizia, la mujer de rojo La Reina vuelve a apostar por su color fetiche para la inauguración de ARCO GLORIA SALGADO Madrid Jueves, 22 febrero 2018, 13:51

No pocas veces se ha comentado que doña Letizia se quejaba en privado de que sólo se hablaba de ella por cómo vestía, no por lo que hacía. Pero, claro, es inevitable no hacerlo cuando, de buenas a primeras, en la inauguración de ARCO, la feria que este año ha comenzado no con poca polémica por el visto y no visto de la obra de presos políticos de Santiago Sierra, con un look red total que… pocas se hubieran atrevido a lucir. La Reina es capaz de vestir un día un sobrio (y aburrido) traje de chaqueta gris, a deslumbrar con un conjunto más propio de celebritie. Es su color fetiche. Sabe que con el rojo nunca falla. Que el rojo es su color. El que mejor le sienta. Fue con este color con el que dejó boquiabierta a media Europa en su presentación, en 2004, ante las casas reales europeas y también al que recurre en grandes ocasiones. O, al menos, en las ocasiones que ella quiere que sean grandes. Como ARCO.

Ya el año pasado sorprendió con su pantalón de cuero y este… se superó. Camisa con mangas abullonadas y falda larga (un conjunto de estreno en su fondo de armario), botas mosquetero (que ya calzó en alguna ocasión), bolso (más que conocido)… Todo rojo. Labios y uñas, es sí, al natural, lo que no deja de ser noticia porque las semanas pasadas lucía también las uñas de color rojo. Para completar su look, unos discretos pendientes y un recogido de moño bajo.