Cómo elegir unas buenas gafas de sol

Un cristal coloreado puede cambiar el color con el que ves las cosas, pero no protegerá tus ojos Miércoles, 2 agosto 2017, 08:13

Necesitas unas gafas de sol nuevas y has decidido que vas a priorizar la salud de tus ojos, pero sin dejar de lado la estética. Elegirlas no suele ser fácil. El mercado ofrece multitud de opciones, formatos, colores y diseños. Te explicamos en qué aspectos debes fijarte al tomar tu decisión, según tus necesidades, gustos y expectativas. ¿Quieres verlo todo un poco más claro?

En primer lugar, ten muy presente para qué las necesitas. En general, las gafas de sol evitan que la luz nos deslumbre y protegen nuestros ojos de la radiación ultravioleta. Pero no es lo mismo usarlas para estar seguro en la montaña —los cristales marrones son los que más protegen de la luz azul de estos entornos—, ligar en la playa —la estética y las tendencias serán los criterios principales— o llevarlas en modo multiuso, en cuyo caso las polarizadas son las idóneas. Por otra parte, si eres conductor habitual y las usas al volante, te resultará valioso adquirir un modelo que se adapte a la visibilidad en túneles, como explica este artículo. De este modo no tendrás que quitártelas y ponértelas cada vez que atravieses uno.

El factor estético es un criterio importante, pero no el que más. Según sea la forma de tu rostro, te encajarán mejor unas u otras. La tienda online Zalando ha publicado una guía básica para no fallar en este aspecto, tanto si eres chica como chico.

Más allá de cómo quedan, la calidad debe ser prioritaria en tu elección. Olvídate de las gafas de mercadillo: no sirven para nada. Es mejor no llevar que usar estas. La adecuación de estos accesorios se mide por el nivel de protección que aportan a tus ojos. Cuanto más claros los tengas, más exigente debes ser en este aspecto. Un cristal coloreado es tan solo eso: puede cambiar el color con el que ves las cosas, pero no protegerá tus ojos.

El color de los cristales de tus gafas es otro de los aspectos que debes plantearte. ¿En cuál vas a elegirlas? En principio, las marrones, las grises y las verdes son las más mejores en cuanto a seguridad y protección. Cuando son buenas, puedes escogerlas en el que tú quieras, incluidos rosas y amarillos, porque todas te ofrecerán el nivel de protección deseado. En este artículo puedes encontrar más información sobre los distintos colores.

Sin duda, el precio es otro criterio imprescindible. Es cierto que las gafas buenas son más caras que las mediocres y, desde luego, que las inútiles. Pero no significa que tengas que elegir las que más cuestan. Si te olvidas del 'marquismo', encontrarás modelos de alta calidad a precios asequibles.

Si lo tuyo es el estilo retro y eres de las que podrían pasar horas en una tienda vintage en busca de piezas únicas, la revista Esquire te propone una selección de ópticas con encanto en las que enontrarás ese modelo único que te distinguirá y dará aún más personalidad a tu estilo.

Si padeces algún problema visual es mejor consultar con los especialistas antes de tomar tu decisión. El marrón es buena opción para los miopes, del mismo modo que el verde lo es para los hipermétropes. No dudes en hablarlo.

En definitiva, elegir tus próximas gafas de sol no es una cuestión menor. Piensa en tu salud, tu estética y tu bolsillo al hacerlo, e infórmate cuando necesites para no equivocarte.