Victoria´s Secret se pliega a China La española Blanca Padilla. / Reuters La firma de lencería realiza por primera vez su popular desfile anual fuera de EE UU y Europa, perdiendo por el camino a uno de sus ángeles más importantes: Gigi Hadid GLORIA SALGADO Madrid Martes, 21 noviembre 2017, 13:54

El mercado asiático manda. Con la próxima apertura de dos grandes tiendas en Shanghái y Chengdu, Victoria´s Secret se ha plegado a las exigencias de China para realizar su popular desfile anual en Shanghái. Se trata de la primera vez que no se lleva a cabo en Estados Unidos o Europa. Una decisión que no ha estado exenta de polémica. Algunos 'ángeles' han salido perjudicados, como la modelo estadounidense Gigi Hadid, a la que las autoridades chinas no han permitado la entrada en el país, al igual que tres compañeras rusas y una ucraniana, según la prensa americana.

La prohibición de entrada de Hadid coincide con un vídeo en el que la modelo imitaba los ojos rasgados de los asiáticos. Tampoco Kate Perry ha podido amenizar la velada porque en su último viaje se vistió con girasoles, símbolo de la independencia de Taiwán, por lo que su entrada al país ha sido vetada.

Words cannot describe how grateful I am to have been working for this amazing brand that inspires me and women all over the world. In my wildest dreams I would have never imagined doing 17 Victoria’s Secret Fashion Shows. Thank you Ed, and all my Victoria’s Secret family for making these memories unforgettable. Last night was so emotional to say goodbye to my #angel sisters but we put on the biggest and best show ever. I could not have done this without all the love and support from my fans. It gives me great pride to be part the Victoria’s Secret movement! I will always be cheering for you! Love you forever ❤️ Una publicación compartida de Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 3:20 PST

Entre las 55 modelos seleccionadas por la firma de lencería están las brasileñas Adriana Lima, Lais Ribeiro y Alessandra Ambrosio -que ha anunciado que será la última vez que lleve las alas-, la portuguesa Sara Sampaio, la sudafricana Candice Swanepoel, la sueca Elsa Hosk o las estadounidenses Bella Hadid, Lily Aldridge y Karlie Kloss. Y, como no podía ser de otra manera, hay más modelos chinas que nunca. Una de ellas, Ming Xi, se resbaló en medio de la pasarela y cayó al suelo, aunque es probable que la escena se elimine en la versión editada que se difundirá el 28 de noviembre.

Arriba, Alessandra Ambrosio, en el que será su último desfile con Victoria´s Secret. Abajo, las modelos tras el desfile y, a la derecha, Lais Ribeiro con el 'Fantasy Bra'. / Agencias

El primer ángel español

Es la segunda ocasión en la que desfila la española Blanca Padilla, pero la primera en la que ha sido 'agraciada' con las alas que tan solo llevan las elegidas.

Lais Ribeiro fue la seleccionada para lucir el 'Fantasy Bra' (sujetador de fantasía), un sujetador realizado en diamantes y zafiros que ha sido bautizado como 'Champagne Nights' (noches de champán) y que está valorado en dos millones de dólares (1,7 millones de euros).

Ante la ausencia obligada de Perry, han subido al escenario Harry Styles, Jane Shang, Leslie Odom Jr y el cantante de origen mexicano Miguel. El desfile se retransmitirá por televisión el próximo 28 de noviembre, se podrá ver en 190 países y se espera al menos igualar la audiencia de la última edición, que fue de 1.400 millones de espectadores.