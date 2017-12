Muere Carmen Franco a los 91 años 00:23 Carmen Franco. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano AGENCIAS Madrid Viernes, 29 diciembre 2017, 15:45

Carmen Franco, única hija de Francisco Franco, ha fallecido este viernes a los 91 años en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer terminal que le fue detectado este verano.

Su muerte ha sido confirmada en un tuit por su nieto Luis Alfonso de Borbón en el que señala textualmente: "Dios se ha llevado a Man (d.e.p.) pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón".

Carmen Franco será enterrada en la cripta de la catedral de la Almudena junto a su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, según ha informado la hija mayor de ambos, Carmen Martínez-Bordiú.

Sus restos han sido trasladados desde su piso del barrio de Salamanca en Madrid hasta el Tanatorio Servisa, adonde se están acercando familiares y amigos de la fallecida, que han destacado que Carmen Franco fue "una mujer muy entera ante su enfermedad" y una "excepcional española".

Galería. La familia de Francisco Franco. / Efe

Su sobrino Pocholo Martínez-Bordiú ha resaltado a la entrada del tanatorio que Carmen Franco era quien "aglutinaba a la familia" y para todos ellos es "un día triste", lo que también ha manifestado Andrés Martínez-Bordiú, hermano del marqués de Villaverde.

"Desde la muerte del Generalísimo y la proclamación de Juan Carlos I en 1975, doña Carmen guardó una admirable discreción en la política y la vida social", ha comentado, por su parte en un comunicado, la Fundación Nacional Francisco Franco, que ha pedido "a todos los españoles", y en especial a sus simpatizantes, una oración por su alma.

Ayer, su hija, Carmen Martínez Bordiú, confirmó a Televisión Española el agravamiento de su estado de salud y que recibió la extremaunción. Desde la mañana se acercaron al domicilio de Carmen Franco, ubicado en la calle Hermanos Bécquer de Madrid, diversos familiares y amigos.

Los numerosos reporteros que permanecían a las puertas de su residencia pudieron ver cómo accedían al edificio, entre otros, dos de sus hijas, Mariola y Carmen, y su nieta Cynthia Rossi, así como Luis Miguel Rodríguez, expareja de Carmen Martínez Bordiú.

En un reportaje del diario El Mundo publicado el pasado 18 de noviembre, Carmen Franco reconocía que padecía un cáncer terminal que le habían detectado este verano. "Bueno sí, ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés", afirmaba a la periodista en el reportaje.