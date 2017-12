Vargas Llosa, sobre Isabel Preysler: «La leyenda no se desmorona jamás» La pareja abre su casa de Puerta de Hierro, en Madrid, para compartir de qué manera viven su pasión COLPISA Madrid Martes, 19 diciembre 2017, 14:28

“Mi vida ahora mismo es maravillosa. Estoy trabajando muy bien, me siento con un espíritu muy vivo y joven, a pesar de mi edad. Eso se debe, sin duda, a este entorno tan agradable y a mi relación con Isabel, que es magnífica”, reconoce Mario Vargas Llosa. Así comienza la entrevista en exclusiva que la mediática pareja ha concedido a Harper´s Bazaar. Una entrevista en la que la pareja comparte cómo fueron los inicios de su historia de amor y cómo sus vidas han dado un vuelco en los dos años que llevan juntos: “Yo he aceptado participar en este mundo suyo porque lo contrario no habría sido justo para ella”.

Tras estos años, a día de hoy, continúan con esa especie de comienzo del idilio, declarándose admiración mutua y disfrutando de una complicidad sincera “Cuando comenzó mi relación con Mario para mí se abrió un mundo nuevo. Miguel lo era por el lado político, él lo es más por la literatura. Me ha aportado muchas cosas, un enriquecimiento, cultural, intelectual, emocional… Es un hombre con mucho mundo y eso resulta muy inspirador”. “Contrariamente a lo que se piensa de Isabel, le gusta muchísimo la soledad y cierta independencia. A menudo se piensa que vive en un bullicio perpetuo. Pero es todo lo contrario. A ella le gusta la tranquilidad, a mí también. Es una persona tímida, prefiere hablar poco” destaca Mario de Isabel.

Unir el mundo de la alta literatura con el de la socialité por excelencia no parece, a priori, tarea fácil pero con una gran complicidad han conseguido lidiar y superar determinadas circunstancias que el premio Nobel nunca pensó que se encontraría. “Me ha fascinado y me ha interesado mucho descubrir ese mito que la envuelve y que su forma de vivir ha contribuido a crear sin que se lo propusiera. Lo interesante es que su popularidad no se desvanece, el tiempo pasa, pero la leyenda no se desmorona jamás”.

Isabel, por su parte, asegura que ya se había acostumbrado “a leer sola en la cama hasta la hora que quisiera sin tener que apagar la luz. Son muchas cosas a las que tienes que ir adaptándote, pero cuando estás enamorada te amoldas absolutamente a todo”.