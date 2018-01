Vestida para reivindicar Isabel Coixet se enfunda el traje «feminista» diseñado por Ernesto Artillo para recoger el premio Mujerhoy a las mujeres más sobresalientes ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Miércoles, 31 enero 2018, 12:28

Isabel Coixet puso ayer la nota reivindicativa en la entrega de los Premios Mujerhoy, donde fue galardonada junto a la atleta olímpica Ruth Beitia, la directora de orquesta Virginia Martínez o la empresaria joyera Cristina Yanes. "Ha llegado el momento de que las mujeres tomemos el poder. No sé si lo vamos a hacer mejor pero igual de bien seguro que sí", destacó tras posar en la alfombra roja ataviada con el "traje feminista" que ha diseñado Ernesto Artillo.

Se trata de un dos piezas de corte masculino, con una silueta femenina pintada a mano, y pertenece al proyecto 'La mujer que llevo fuera' del artista malagueño. Los Premios Feroz fue la primera gran cita en la que el traje tuvo cabida en la alfombra roja de la mano de actores como Alba Flores, Jorge Suquet o Cecilia Gómez. Otras caras conocidas como Alejandro Amenábar, Tamar Novas o Ana Rujas ya habían posado con el atuendo para alguna publicación. Sin embargo, que esta prenda reivindicativa se convirtiera en viral tiene mucho que ver con el apoyo de uno de los concursantes más populares de Operación Triunfo, Alfred, que lo llevó en una de las galas del concurso televisivo.

Coixet, que siempre hace gala de un discurso espontáneo sobre los temas más controvertidos, recogió el premio y habló de feminismo y Cataluña sin perder el tono divertido y el buen humor. Desde el escenario mostró su rechazo a palabras como "empoderamiento", tan utilizada ahora que, señaló, le pasa como con "el tema de Cataluña, que aburre".

Cataluña en el escenario

De Cataluña precisamente le habló el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que presidió el acto. "Quiero decirte, Isabel, que todos nos encontramos en tu librería. Y eso une más que ninguna otra cosa. Y quiero decirte también que no vamos a dejarte sola, como a ninguno de los catalanes que como tú dices, les están echando de Cataluña", señaló el ministro desde el escenario.

Méndez de Vigo, que recomendó a los presentes ver 'La librería', la última película de la directora y que opta a 12 premios Goya este sábado, confesó estar triste después de escuchar que la cineasta "estaba sufriendo, que no lo estaba pasando bien, que no le gustaba la situación por la que atravesaba Cataluña". "Precisamente cuando tú querías contar una historia universal, atemporal, a tu alrededor otros querían imponer otras películas que no tenían nada que ver con la realidad", se ha lamentado. "No os van a echar, Isabel, no. No os van a echar, ¿sabes por qué? Porque el resto de los españoles no lo vamos a permitir, o sea que tú, tranquila", prometió el ministro.