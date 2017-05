Cantabria vota a Macron

"En realidad, a muchos no nos gusta ninguno de los dos, pero ahora Macron parece la mejor alternativa: no queremos fascistas en el poder". Jordan Argerich es un joven jugador de rugby francés que llegó a Santander en septiembre, fichado por el Senor Independiente. Dice que su hermano votará por él mediante una procuración. "Creo que Macron ganará a Le Pen por 60%-40%; no va a ser como en 2002, cuando se enfrentaba la derecha con la extrema derecha, y que terminó con un resultado de 80%-20%, pero Macron ganará con mucho margen. Ojalá".

El deseo de Argerich es compartido por todos los ciudadanos franceses residentes en la región con los que ha hablado este periódico, que ya ven en Emmanuel Macron a su próximo presidente. Sin que se pueda dudar del respaldo con que cuenta Marine Le Pen, el voto de castigo a los partidos tradicionales y las características particulares del sistema electoral francés podrían explicar su presencia en la fase decisiva de los comicios.

"Desde la Quinta República (dio comienzo en 1958), la izquierda y la derecha han estado todo el tiempo en el poder, y no ha funcionado. Por eso el pueblo quiere que haya un cambio, intentarlo con una nueva forma de poder", analiza Carole Boissel, estudiante de Erasmus que cursa Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Cantabria. "En mi opinión, sería dramático que venciese Marine Le Pen, que quiere salir de Europa para 'recobrar la economía'. Para mí, salir de Europa significa más pobreza, más paro y más dificultades para la economía del país. Por el contrario, Macron apuesta por Europa, por aumentar los intercambios, cambiar la manera de trabajar de los franceses y ayudar a las empresas en apuros".

Las grandes preocupaciones

El impacto de la crisis económica y la subida del paro son dos de las grandes preocupaciones para los franceses, pero no las únicas. El rechazo a la inmigración, acentuado por el miedo a los atentados yihadistas, ha sido otro de los temas recurrentes durante la campaña. El chefMarc William Ruiz Dosantos tiene doble nacionalidad, francesa y española. Regenta en Liérganes, con su mujer, el restaurante El Ojo del Ábrego. Cuenta que todos los años viaja cuatro veces hasta allí para encontrarse con su familia, y que en su último viaje, en febrero, sí que le pareció notar un bajón en el turismo. "En París se nota menos, pero en las provincias y en los pueblos se nota muchísimo: hay menos turismo por el tema de los atentados". "La gente con la que yo ando no quiere a Le Pen ni por asomo, pero es verdad que vas por París y encuentras extranjeros por todas partes, por la calle y trabajando", un hecho del que la candidata del Frente Nacional intenta sacar provecho electoral. "En Francia lo que más preocupa es el terrorismo y la integración de la inmigración, que van muy relacionados -interviene Carmen Villanueva, esposa de Ruiz Dosantos-; luego están la crisis, el trabajo y otros temas políticos, como la corrupción, que antes era algo muy esporádico, pero ahora cada vez es más frecuente levantarse por la mañana y leer cosas de ese tipo en los periódicos". Añade que en su círculo de amistades lo que verdaderamente da miedo es "el extremismo de Le Pen". "Antes había intenciones repartidas, a la izquierda y a la derecha, pero ahora, todos a una, están en contra de la extrema derecha".

A juicio de Marc Naya, residente en la región desde hace 18 años, la diferencia de categoría entre ambos candidatos quedó patente esta semana durante el durísimo cara a cara que mantuvieron en televisión. "Macron destrozó a Marine Le Pen, demostró que no tenía programa, y que solo se dedica a criticar, a gritar y a dar miedo. Como cuando le preguntó por su intención de volver al franco. ¿Van a pagar las empresas los sueldos en francos mientras el resto de operaciones se realiza en euros? Es ridículo".

"Es verdad que el francés está un poco desesperado de las políticas clásicas, y de ahí el resultado de la primera vuelta: nos vamos a políticas centristas o extremistas. Los argumentos extremistas son que los emigrantes nos están robando el trabajo, y que entre ellos hay terroristas; meten miedo y sale el tema del nacionalismo y de cerrar las fronteras. Juegan con eso y con las injusticias indirectas: el típico currante francés que pasa apuros puede ver al lado a una familia de extranjeros que sin hacer nada, o con trampas, disfruta de ayudas, y está harto de todo eso".

¿Dará la sorpresa Le Pen?

¿Puede dar Le Pen una sorpresa como la que dio Trump? "No, porque la conocemos de hace muchos años, y tiene el pasado del padre. Por eso se separó de él: para que no le hiciese sombra, para separarse de esa orientación extremista". Aún así, y a pesar de verlo tan claro, dice que él fue a votar, lo que le supuso ir hasta Bilbao, pasar un par de horas en el consulado y volver a casa. "El francés es muy de votar, por su pasado -'Liberté, Égalité, Fraternité'-, y porque está muy involucrado en la política".

El mismo recorrido para depositar su papeleta realizará Christine Broch Sánchez, funcionaria en excedencia en Francia, que dejó su trabajo de profesora de español allí para convertirse en profesora de francés aquí: da clases en el centro de idiomas Inlingua. "Macron no es mi candidato ideal por mis ideas, más bien de izquierda, pero voy a ir a votar porque no quiero que gane la extrema derecha".

"Creo que va a ganar Macron, los sondeos lo dicen. Pero también decían que el 'Brexit' no iba a salir y salió, así que yo estoy intentando convencer a la gente que no quiere votar para que vote al menos malo de los dos. Macron es joven y con poca experiencia. He leído su programa y no me convence mucho; será del estilo de lo que hay en España: política como la de Rajoy y Merkel, bastantes recortes y un clima social bastante agitado, así que puede haber problemas. No es muy alentador". Aunque pueda admitir esa comparación con España, Broch asegura que la situación en su país es "bastante mejor que aquí". "Los franceses se quejan mucho, pero tienen una protección social bastante mejor que la de España. Es un país en el que, en cuanto se tocan los privilegios, se protesta mucho. Se quejan demasiado".