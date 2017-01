Felipe González vaticina que con Trump EEUU dejará de ser una «potencia global»

El expresidente del Gobierno español Felipe González ha vaticinado que los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca tendrán como efecto que los Estados Unidos "dejarán de ser una potencia global, dejarán de ser el líder del mundo". En una intervención en la Casa de América sobre los veinticinco años transcurridos desde los acuerdos de paz en El Salvador, González ha hablado sobre el nuevo presidente estadounidense y ha afirmado que "el gran peligro de este señor es que se siente por encima de la ley".

Se ha mostrado convencido de que el mandato de Trump va a introducir "el punto de inflexión de la decadencia de EEUU" y ha advertido de la necesidad de que "no confrontar las políticas de EEUU, sino las del presidente de EEUU". El político socialista ha subrayado que Trump fracturó a la sociedad estadounidense "en mas de dos mitades incluso antes de ganar", en alusión a sus comentarios críticos sobre varias minorías del país y ha dicho que las del inquilino de la Casa Blanca "son pulsiones, ideas tuiteadas, no un proyecto de país".

La reacción ante la fractura que, a juicio de González, ha suscitado la política de Trump se ha visto en apenas 24 horas y ha sido "una reacción ante la xenofobia, la discriminación y el supremacismo blanco". Según Felipe González el presidente de EEUU y magnate "ni siquiera comprende el cambio que se ha producido en las empresas globales de hace veinte años respecto a las de hoy".

Los efectos de la política de Trump no se verán en el primer año ni en el segundo sino al final de su mandato, en opinión de González y el perjuicio se va a notar en la cohesión social y en la convivencia democrática. El que fuera jefe del Ejecutivo español entre 1982 y 1996 ha denunciado la política de aislamiento y cierre de fronteras de Trump y, sobre la construcción del muro en la frontera con México, ha mostrado su solidaridad con este país ante una "arremetida inaguantable". "No tiene ni idea del orgullo que tiene México, que es un país de acogida de los americanos que han buscado siempre la libertad", ha añadido. El populismo "no es de derechas ni de izquierdas. Me pregunto qué hemos hecho mal para que el populismo se haya extendido con tanta fuerza como para contaminar a todo un país como EEUU", ha concluido González.