Trump critica el «vergonzoso» veredicto que exculpa a un inmigrante mexicano del asesinato de una estadounidense El magnate mencionó el caso como ejemplo de los peligros que plantea la entrada de inmigrantes en EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado el "vergonzoso" veredicto del jurado del Tribunal Superior de San Francisco, que ha declarado no culpable de homicidio en segundo grado al inmigrante mexicano Juan Francisco López Sánchez, acusado de asesinar a Kate Steinle.

Asimismo, el magnate ha manifestado que no le extraña que los estadounidenses estén tan "enfadados" con el tema de la inmigración. "¡Qué veredicto tan vergonzoso el del caso Kate Steinle! No me extraña que la gente de este país esté tan cabreada con la inmigración ilegal", ha aseverado a través de su cuenta de Twitter.

El acusado, también conocido como José Inés García Zárate, había explicado que mató a Kate Steinle -de 32 años- accidentalmente el 1 de julio de 2015 en uno de los muelles de la ciudad de San Francisco y se declaró inocente de homicidio en segundo grado, cargos por los que podía enfrentarse a una pena de entre 15 años de prisión y cadena perpetua.

El jurado del Tribunal Superior de San Francisco, tras seis días de deliberación, únicamente ha condenado a Zárate por un cargo menor de posesión ilegal de armas. El veredicto final será conocido próximamente, según fuentes judiciales.

Steinle había sido mencionada con frecuencia por Trump en el marco de su retórica sobre la detención de la inmigración ilegal. El dirigente aprovechó el caso para arremeter contra las 'ciudades santuario', aquellas que, en contra de lo que indican las leyes federales, ofrecen ayuda a los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en el país en un intento por evitar su deportación.

El caso ganó notoriedad en el país después de que el magnate lo mencionara como ejemplo de los peligros que plantea la entrada de inmigrantes en el país.