El líder opositor ruso Navalny sale en libertad tras 20 días de arresto El opositor Alexei Navalny . / Afp Fue detenido por convocar reiteradamente manifestaciones antigubernamentales sin autorización oficial EFE Moscú Domingo, 22 octubre 2017, 10:59

El líder opositor ruso Alexéi Navalny fue liberado hoy de una prisión en Moscú tras cumplir 20 días de arresto por convocar reiteradamente manifestaciones antigubernamentales sin autorización oficial.

"He salido. En 20 días he leído 20 líbros (...) y he bebido 80 litros de té", escribió Navalni en su cuenta de Instagram.

El opositor fue detenido en el portal de su casa el pasado 29 de septiembre cuando se disponía a viajar en tren a un mítin en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.