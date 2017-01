May someterá a votación parlamentaria el acuerdo con la UE para el 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó este martes que el 'Brexit' significará la salida del Reino Unido del mercado único europeo, además de confirmar que someterá a votación del Parlamento de Westminster el acuerdo definitivo con Bruselas para la tajante salida de su país de la Unión Europea (UE).

"Lo que propongo no puede significar una pertenencia al mercado único" que nos impediría negociar "nuestro propios acuerdos comerciales", dijo May y anunció que desea un nuevo acuerdo aduanero entre su país y la UE. Advirtió a sus socios europeos contra un acuerdo "punitivo" contra su país una vez que el Reino Unido abandone la UE. Ello supondría un "acto calamitoso que dañaría a la propia" Unión Europea.

Más realista El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha considerado que el discurso en el que la primera ministra británica, Theresa May, ha adelantado algunas de las líneas de negociación del 'Brexit' -incluida la renuncia al mercado único- es un mensaje "realista", en el marco de un proceso "triste" y "surrealista". "Proceso triste y tiempos surrealistas, pero al menos un anuncio más realista sobre el 'Brexit'", ha escrito Tusk en las redes sociales, después de que la 'premier' británica expresara en un discurso la renuncia de Londres al mercado único europeo tras la salida de la UE. Tusk ha reiterado, además, que los Veintisiete se mantienen "unidos" y dispuestos a negociar la desconexión, pero sólo "después" de que el Gobierno británico active formalmente la negociación al invocar el artículo 50 del Tratado de la UE.

May abogó por que el acuerdo con la UE sobre el 'Brexit' se "implemente por etapas". "Intentaremos evitar un cambio desestabilizante demasiado brutal" subrayó. Según ha explicado, no quiere que su país sea "un miembro parcial" o que goce de un acuerdo de asociación o "algo que nos con un pie dentro y otro fuera".

"No queremos una fragilización de la UE", añadió May. La decisión por referéndum de los británicos de abandonar la UE "no es un rechazo a los valores que compartimos (...), no era un intento de dañar a la UE", subrayó luego la primera ministra británica.

Garantizar los derechos de los comunitarios «lo antes posible» May subrayó que el Reino Unido controlará "lo antes posible" el número de inmigrantes que entran en su país una vez que Londres se retire del bloque europeo. Su objetivo es que el estatus de los comunitarios sea lo primero que se acuerde una vez que empiecen las negociaciones sobre el 'Brexit' a finales del próximo mes de marzo. La política conservadora subrayó que su país quiere recibir a las ciudadanos extranjeros más cualificados y a visitantes, pero recalcó que el referéndum del pasado 23 de junio fue un voto a favor de que el Reino Unido asumiera el mando de la inmigración. May defendió que el Reino Unido es "internacionalista" y desea vincularse con otros países, más allá de sus vecinos europeos. "Nuestro voto para salir de la Unión Europea no es un rechazo a los valores que compartimos. Seguiremos siendo socios confiables, aliados dispuestos y amigos cercanos", recalcó. La primera ministra pidió a sus socios europeos acudir a las negociaciones con espíritu "constructivo", a fin de que sea para beneficio de las dos partes y porque el Reino Unido quiere seguir siendo "un buen vecino y aliado".

"Al Reino Unido le interesa que la UE tenga éxito. Gran Bretaña seguirá siendo el mejor amigo y vecino de nuestros socios europeos", prometió May, advirtiendo a los europeos sobre toda voluntad de desunir a su país. "Serán siempre bienvenidos en este país como esperamos que nuestros ciudadanos lo sigan siendo en los vuestros", lanzó la jefa del Gobierno conservador ante los embajadores de los 27 países miembro de la UE invitados a Lancaster House.

«Gran nación mercante a escala mundial»

Pero el Reino Unido será también "un país que mire más allá de las fronteras de Europa", agregó, celebrando el proyecto de una "gran nación mercante a escala mundial". Hasta ahora, la primera ministra no se había aventurado más allá de la frustrante fórmula «'Brexit' significa 'Brexit'» para intentar calificar los términos de la futura escisión.

El discurso de este mismo martes marcó una verdadera ruptura, encaminando a su país hacia un 'Brexit' más "duro" que "flojo". Al expresar su voluntad de sacar al Reino Unido del mercado único, May mostró que asume las advertencias de los europeos que insistieron que no habrá acceso posible a la UE sin el respeto de la libertad de circulación.

May insistió sobre la construcción de un Reino Unido "abierto al mundo", que firma sus propios acuerdos comerciales con los países del Commonwealth, con los gigantes asiáticos y con EE UU. El pasado lunes, May recibió el entusiasta respaldo del presidente electo de EE UU, Donald Trump, que había anunciado al diario The Times que quería concluir "muy rápidamente" un acuerdo comercial.

May no solo expuso su plan, sino que también intentó pacificar a un país profundamente dividido desde el referendo. En su discurso, la primera ministra llamó a sus compatriotas británicos a "dejar de lado las viejas divisiones y unirse para hacer del 'Brexit' un éxito" y pidió que cesen los "insultos" y el rencor.