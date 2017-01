May descarta un segundo referéndum de independencia escocesa

La primera ministra británica, Theresa May, ha considerado que los escoceses que votaron a favor de seguir en la Unión Europea (UE) en el referéndum del año pasado no quieren un segundo plebiscito sobre la independencia de Escocia.

En un artículo publicado este jueves en el periódico The Times, May ha señalado que el voto de los escoceses en la consulta europea del 23 de junio del año pasado no representa "un deseo para separar a Escocia" del Reino Unido, tras el primer referéndum celebrado en septiembre de 2014, en el que la región rechazó la independencia.

May ha hecho esta observación después de que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, considerase que el plan del Gobierno británico de salir del mercado único europeo, como parte del 'Brexit', sitúa a Escocia más cerca de un segundo referéndum sobre la escisión de la región del resto del país.

La primera ministra británica ha insistido en que trabajará con el Gobierno autónomo escocés y con las otras regiones del país para conseguir que el 'Brexit' beneficie a todos. "Si bien respeto las opiniones de todos los que están en Escocia que querían que el Reino Unido permaneciera en la UE, no creo que su voto represente un deseo para separar a Escocia del resto del Reino Unido o volver a (celebrar) un referéndum de independencia", ha escrito la jefa del Gobierno.

En un reciente discurso, May confirmó que su país tiene intención de salir del mercado único europeo para no estar sujeto a la legislación comunitaria y poder controlar la inmigración, pero indicó que tratará de negociar un acuerdo comercial con la UE.

En su artículo, May también ha reiterado que quiere garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en Escocia y el derecho de los escoceses que viven en otros países comunitarios. La primera ministra ha indicado que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, sobre la retirada de un país comunitario del bloque europeo, antes de finales de marzo, por lo que el país puede estar fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.