Los laboristas nacionalizarían la energía y no se irían de la UE sin acuerdo

Un Gobierno laborista renacionalizaría gran parte del sector energético (en el que tiene un fuerte peso la empresa española Iberdrola), el transporte en ferrocarril y en autobús, y el servicio postal, según el programa electoral que Jeremy Corbyn tenía previsto presentar la próxima semana y que fue filtrado anoche a medios británicos. La prensa conservadora presenta esta mañana las ideas laboristas como un regreso a los años setenta.

El programa, que ha sido elaborado por el equipo de Corbyn, tendría que ser refrendado aún por órganos internos del partido. La filtración, que muy bien podría ser obra de miembros de las estructuras centrales laboristas que detestan a Corbyn, frustran su estrategia de campaña para los próximos días, en los que tanto laboristas como conservadores desgranarán ideas del programa antes de la presentación final.

El voto es el 8 de junio y fue convocado por Theresa May porque su ventaja sobre Corbyn en los sondeos era tal que no percibe riesgo de derrota, y puede obtener la mayoría holgada en el Parlamento que le daría más flexibilidad en la negociación del 'Brexit' con el resto de la UE. Pero las elecciones tienen el aliciente doméstico de conocer la ideas de May sobre su país y de comprobar si el izquierdismo laborista tiene en 2017 más éxito que en el pasado.

En 1983, los laboristas liderados por Michael Foot fueron aplastado por la Margaret Thatcher victoriosa en la guerra de las Malvinas. El programa electoral incluía la renuncia a las armas nucleares y la marcha de la entonces Comunidad Económica Europea. No proponía las nacionalizaciones, porque Thatcher no había privatizado aún British Petroleum o British Telecom. Un laborista recientemente fallecido, Gerald Kaufman, describió el programa de su partido como 'la nota de suicidio más larga de la Historia'.

No acuerdo, no 'Brexit'

Las comparaciones de Corbyn con Foot son frecuentes, pero hay notables diferencias. El programa de este año mantiene el armamento nuclear, aunque promoviendo un debate sobre su necesidad para la defensa, y defiende una negociación del 'Brexit' en la que Reino Unido conserve el acceso al mercado común y a la unión aduanera. Promete el reconocimiento inmediato de los derechos de residentes europeos y británicos en la actual UE. Y afirma que no aceptará una salida de la UE sin acuerdo.

Corbyn se propone revertir privatizaciones ejecutadas por los sucesores de Thatcher. La energía y el ferrocarril fueron parcelados y vendidos por John Major, el servicio de Correos por un ministro liberal-demócrata en la coalición con los conservadores de 2010-15. Los precios para el consumidor en los dos primeros casos y deficiencias en el transporte en tren han hecho que la nacionalización sea una opción popular, según los sondeos.

El programa laborista promete aumentos notables del gasto, unos 16.000 millones anuales en la suma del servicio público de salud y en la creación de un servicio nacional de asistencia social, un aumento aún mayor para la educación, eliminación de tasas universitarias, una enorme inversión en infraestructuras y la construcción de viviendas- 100.000 anuales- por los ayuntamientos.

El coste del programa ha de ser sufragado por subidas de impuestos de la renta para aquellos que ganan más de 90.000 euros anuales y de las cargas sobre los beneficios de las sociedades. El impuesto a los beneficios de las empresas ha descendido ocho puntos en los últimos ocho años y la línea marcada por anteriores gobiernos 'tories' lo llevaría al 17%. Los laboristas cambiarían la tendencia.

Los sondeos daban a los conservadores una ventaja de más de veinte puntos porcentuales cuando Theresa May decidió convocar las elecciones. Se ha reducido a unos 18 en el promedio de los últimos. Pero la ventaja se amplía cuando se pregunta a los británicos a quién prefieren como primer ministro. Corbyn está convencido de que puede reducir esas diferencias en la campaña, con un programa de reforma profunda que marca una división nítida en la política británica.