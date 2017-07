El día que Niza no olvidará

Archivo

El autor

El ataque fue reivindicado por el Daesh pero la investigación no logró confirmar ninguna conexión entre el grupo yihadista y el autor del atentado, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunecino con nacionalidad francesa de 31 años. Estaba fichado por delitos comunes y no tenía antecedentes yihadistas. Nacido el 3 de enero de 1985 en la localidad tunecina de Sousse y domiciliado en la capital de la Costa Azul, tenía permiso para residir en Francia durante veinte años en vigor desde el 15 de enero de 2009 con autorización para trabajar. Desde hacía un par de años vivía solo en un piso de un barrio popular del este de Niza situado en la carretera de Turín que fue registrado por la policía, que se incautó de material informático y telefónico así como diversos documentos. Sus vecinos lo retrataron como un individuo solitario y silencioso que trabaja como repartidor con una camioneta que estacionaba cerca de su domicilio. No era en apariencia una persona religiosa, le gustaba bailar salsa y tenía carácter huraño. Conocido de la policía por actos de violencia doméstica, amenazas, robo y destrozos entre 2010 y 2016, se encontraba separado de su mujer, con la que había tenido tres hijos.