Liébana no resiste al lobo

"Esto es insostenible", dice Pedro Álvarez, un joven ganadero de Yebas que en apenas una semana ha perdido seis cabras en distintos ataques de lobos. "La situación que estamos viviendo es lamentable. Poco a poco vamos perdiendo el ganado y con ello la ilusión por un trabajo al que uno quiere dedicarse. Cada vez están más cerca de los núcleos rurales. Los lobos están acabando con el ganado menudo de la comarca y con la fauna silvestre, sobre todo con corzos, venados y jabalíes pequeños, una fauna que cuesta ya verla en el monte".

Como Pedro Álvarez, la mayoría de los ganaderos de Liébana denuncian una situación que va a más. En las últimas semanas este diario se ha hecho eco de distintos ataques de lobos a ganado en Liébana: en Porcieda, donde mataron a un potro recién nacido; en Piasca, donde se ensañaron con un rebaño de ovejas; y en otras zonas de Cantabria como Rionansa, donde una ganadera perdió once ovejas, o en municipios más poblados como Santiurde de Toranzo. El goteo en los últimos meses es interminable. En la última semana, y solo en Liébana, se han producido ataques en Frama, Cabariezo, Tollo, Valmeo, Bárago, Porcieda y Tanarrio. Raro es el día que un ganadero no encuentra una o varios animales muertos como consecuencia de los ataques.

El año pasado por estas fechas se produjo una racha similar, pero el Gobierno restó importancia al problema al asegurar que los ataques de lobos son habituales a estas alturas del año. Aunque también admitían que hace 20 años había cinco manadas de lobos en toda Cantabria y hace un año había trece.

Los ataques de lobos y el brote de brucelosis han provocado miles de bajas improductivas en la cabaña ganadera de Cantabria

Otro joven ganadero que ha perdido buena parte de su ganado es Diego Rodríguez, de Tanarrio. "En las dos últimas semanas me han matado los lobos veinticinco ovejas. He tenido que cerrar el rebaño que me queda en la cuadra, con el gasto que supone tener que alimentarlas. Nunca, ni mis padres ni mis abuelos, habían visto nada parecido. Hay lobos por todos los sitios. A la Consejería se le ha ido de las manos. Estamos en un momento donde parece que los ganaderos importamos poco. Esta situación es muy dura y en vez de ir a menos, los ataques van en aumento".

En las localidades de Frama y Cabariezo, en el municipio de Cabezón de Liébana, una de las zonas donde probablemente una manada esté actuando desde el pasado invierno, las bajas son continuas. Cuatro ganaderos han perdido sus corderos y ovejas en estos últimos días y están desesperados, ya que los lobos ya no tienen miedo a bajar hasta las casas, actuando a escasos metros de las viviendas.

La preocupación entre los afectados es máxima, como se pudo ver ayer martes en Ruente, donde unas 40 personas increparon a Miguel Ángel Revilla. El líder del PRC ha tenido siempre el apoyo del sector, pero la gestión del lobo, así como los vaciados sanitarios que ha provocado el reciente brote de brucelosis, están desgastando su imagen entre los ganaderos que pierden su patrimonio a manos de los lobos o de los veterinarios del Gobierno.