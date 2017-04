Un centenar de ganaderos pita a Revilla a su salida de Santo Toribio

Los ganaderos cántabros -al menos un centenar- también han visitado este domingo el monasterio de Santo Toribio, pero no para cruzar la Puerta del Perdón y recibir el indulto a sus pecados, sino para protestar por la situación del sector y pedir explicaciones al Gobierno.

Como se esperaba, y de hecho se abordó en la Comisión de Seguridad , los ganaderos querían hacer una protesta pacífica en el marco del arranque del Año Jubilar. Así que se han presentado a primera hora de la mañana en Ojedo y desde allí han ido caminando hacia Potes para subir después hasta el Monasterio.

El colectivo ganadero cántabro se ha visto perjudicado desde hace meses por un brote de brucelosis que ha obligado al Gobierno a sacrificar a miles de reses sanas. Tampoco están satisfechos con la gestión pública del lobo, que según su punto de vista ha propiciado un crecimiento de su población hasta el punto de disparar los ataques al ganado. Tampoco los plazos de pago de las indemnizaciones, tanto por los vacíos sanitarios como por los daños del lobo, les parecen adecuados. Los ganaderos presentes este domingo en Liébana aseguran que no tienen "miedo" y vienen "a defender lo suyo, a que se les vea". "No esperamos que nadie nos atienda porque aquí no dan nunca la cara", lamentan. Su intención, aseguran, no es reventar el acto de apertura del Año Santo. "Venimos en plan pacífico".

video / María Gil Lastra |Javier Cotera

Reconocibles por sus chalecos reflectantes, han ido desfilando tranquilamente por la senda peatonal hasta llegar a Santo Toribio, donde les esperaba una zona acordonada. Además han estado en todo momento controlados de cerca por una barrera de guardias civiles, a pie y a caballo.

Durante toda la misa que se ha oficiado en el interior del Monasterio -la primera del Año Santo- han permanecido en silencio y a la espera de que finalizaran los actos, pero a la salida de las autoridades han realizado una pitada monumental. A los miembros del Gobierno cántabro les han recibido al grito de "sinvergüenzas" y el presidente, Miguel Ángel Revilla, que ya vivió un episodio de tensión con los ganaderos el 11 de abril en Ruente, ha salido escoltado hasta su vehículo oficial.

Las últimas noticias que se han producido en el entorno de la Consejería de Ganadería no han hecho sino caldear aún más los ánimos en un sector que se siente castigado por la Administración.