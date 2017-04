"El Año Jubilar va a batir todos los récords, más allá de que haya patrocinadores o no"

Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) está inmerso en una gira de promoción del Año Jubilar por las radios y las televisiones nacionales. Hoy asiste a la apertura de la Puerta del Perdón confiado de que este sea el de "mayor éxito de cuantos se han celebrado".

–¿La dimisión del director del Año Jubilar ha sido un duro golpe a cinco días de la apertura del perdón?

–¡Qué va! Se pone a otro y ya está. Ni se va a notar la ausencia. Yo ni le he nombrado ni sé quién es, solo sé que lo estaba haciendo bien. Sólo le he visto en las reuniones. Lo importante es que no se va a suspender nada.

–Pero indudablemente supone un daño estético para la celebración en plena puesta de largo.

–El Gobierno inmediatamente ha buscado a otra persona. No se encontraba con fuerzas.

–¿Teme que las críticas de la oposición, que les dicen que sólo es la punta del iceberg, pueda ahuyentar a algunos patrocinadores?

–No. Las críticas siempre están ahí. El desastre será si no conseguimos que el Año Jubilar sea un aporte a la marca Cantabria. Una vez que ya somos Patrimonio de la Humanidad, ahora hemos puesto en marcha el Peregrino Digital, todo un hito. El AñoJubilar va a batir todos los récords de la historia, va a a ser un acontecimiento que va a marcar un antes y un después, más allá de que haya patrocinadores o no.

–¿Qué expectativas tiene?

– El Año Jubilar tiene dos dimensiones: la religiosa, que va por su lado y la organiza el Obispado, y la turística, que vamos a aprovechar para consolidar la ‘marca Cantabria’ e intentar que se refuerce no sólo durante el jubileo, sino de forma permanente. Lo nuestro es cuánta gente hemos conseguido traer a Cantabria y que, además, se renueve. Eso es lo que vale y no los conciertos. A lo mejor vale más el programa que yo hice con Bertín, y otros dos más que voy a hacer ahora en ‘prime time’, que los grandes actos.

–El consejero de Turismo dijo que había que dejar de mirarse el ombligo para dotarlo de una dimensión internacional. ¿Se ha fallado en este tiempo?

–Sí. La muestra es que en el concierto del Jean Michel-Jarre el 60% de las personas que ha comprado las entradas no son españoles, lo que supone que tengamos a 4.000 personas que vayan a venir a Cantabria por primera vez. A mí lo que me interesa es que venga gente de fuera, porque los de aquí ya lo conocemos.

–¿Y cómo pretende atraer a ese público para consolidar la ‘marca Cantabria’?

–Son muchas cosas al tiempo. El convenio que hemos firmado en el Banco Santander va a tener unas consecuencias importantísimas. Vamos a entrar en el mercado británico de la mano de una entidad financiera que tiene 14 millones de clientes en el Reino Unido para que vengan durante los meses que no sean de lleno total.Las expectativas para fijar una población de ingleses a través de este convenio, por el que el Santander les va a devolver el 8% del gasto, va a contribuir que abramos Cantabria a una asignatura pendiente que tenemos que son los extranjeros. Ayer hemos tenido una reunión importante de Brittany Ferry para seguir avanzando en la ampliación de las conexiones y la mejora de los barcos. La compañía británica va a tener un papel importante en el convenio con el banco para que lleguen los turistas por mar.

–¿Se guardan algún as en la manga?

–El as bajo la manga es que voy a hacer dos programas más en horario de máxima audiencia en Liébana y que lo van a ver más de dos millones y medio de personas. Eso tiene más repercusión que los 6.000 que vayan a un concierto.

–¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del Año Jubilar respecto a Caravaca de la Cruz, que se celebran al tiempo?

–Hombre, por favor, si el de Caravaca tiene cuatro días. Esto va a ser un acontecimiento excepcional. Lo que ocurrió en Liébana es el origen de España. Todo comenzó allí. El emplazamiento visual y geográfico es incomparable a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela o Caravaca de la Cruz. Aquí hay una magia distinta al resto. Los que lleguen van a ver las ruinas del primer monasterio y el románico de Piasca, conocer la figura del Beato de Liébana, que en el año 770 nombra patrón de España a Santiago y da origen al Camino de Santiago; contemplarán el trozo más grande de la cruz de Cristo; y descubrirán Cosgaya, donde nació don Pelayo. ¿Quién más puede ofrecer esto?

–¿Va a hacer alguna de las etapas como un peregrino más?

–No, no, no... Yo ya no estoy para esos trotes. Ya nada más que me reservo para la subida a San Cipriano en albarcas, el Día de la Montaña y la subida al pico San Carlos. Por mi edad ya no puedo prodigarme porque luego me invitan a todo.

–¿Se ha quedado con la espina clavada de que no vengan los Reyes a la inauguración?

–No podían venir el día 23 de abril, hubieran venido pero tienen un compromiso, pero me han confirmado que antes del 1 de julio visitarán Liébana. Quiero que vean donde fue el final de la batalla de Covadonga y visitar Cosgaya. Los Reyes están entusiasmados de reencontrarse con sus orígenes, aquí empezó todo.

–Una de sus principales reivindicaciones es la mejora del desfiladero, que lleva acumulando retrasos durante años, ¿cómo cree que puede afectar?

–Esa es la cosa pendiente que tenemos. La gente se me queja de que llegar es complicado, pero también tiene su encanto subir por el desfiladero de la Hermida.

–¿No ha invitado a Rajoy?

–Ahora está muy ocupado con los escándalos de corrupción. Yo no viviría, como para ir por ahí de peregrinación. Pero a lo mejor es un buen momento para venir y pasar por la Puerta del Perdón para expiar sus pecados. A lo mejor les escribo y les recuerdo que, aunque no todos, igual algún pecado se les puede aliviar.

–¿Y al bipartito?

–Nosotros no tenemos pecados graves, pero veniales, que son los que se debiera de perdonar, muchos. Julio II fue un poco laxo. No imaginaba en 1515 la corrupción que iba a existir ahora y ahí se le fue la mano.

–¿Con qué se daría por satisfecho cuando se cierre el Año Jubilar y toque hacer balance?

–Con que el sector hostelero dijera que ha sido el año más espectacular hasta la fecha.