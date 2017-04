El cardenal Osoro abre la Puerta del Perdón y da comienzo el Año Santo

La Puerta del Perdón ya está abierta. Hasta el 23 de abril de 2018, quienes crucen el dintel y cumplan unas sencillas premisas -rezar, confesarse y comulgar 15 días antes o después de haber traspasado la puerta- habrán ganado el Jubileo: indulgencia plenaria y perdón de todos los pecados.

Unas 3.000 personas, entre peregrinos, autoridades eclesiásticas y civiles, turistas y fuerzas de seguridad han abarrotado la plaza del monasterio de Santo Toribio. Desde primera hora de la mañana, un goteo continuo de peregrinos fue llegando al Monasterio para presenciar los actos de apertura del Año Jubilar Lebaniego.

El cántabro Carlos Osoro, cardenal y arzobispo de Madrid, ha sido el encargado de abrir la Puerta tras golpearla tres veces con un martillo. Cientos de personas han entrado en el templo para asistir a la primera Eucaristía del Año Santo en Santo Toribio.

video / Javier Cotera

La apertura de la Puerta del Perdón ha estado precedida de una procesión que se ha iniciado cuando ya pasaban unos minutos de las 12.00 horas y que ha estado presidida por el cardenal Osoro, el Obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, y que ha transcurrido desde el Monasterio a la propia puerta.

Una vez allí, se ha leído la Bula del Papa concediendo el Jubileo en Santo Toribio, y el saludo del Papa Francisco y se ha realizado una ora oración ante la Puerta del Perdón, para después golpear simbólicamente la puerta con un martillo, y que ésta se abra.

Una vez abierta la puerta han pasado por ella las autoridades religiosas y civiles, entre ellas el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, y el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y numerosos fieles, que han abarrotado el templo.

Protesta ganadera

Unos 250 ganaderos de toda Cantabria han subido también caminando hasta el Monasterio para protestar por la situación del sector, acuciado desde hace meses por un brote de brucelosis que ha obligado al Gobierno a sacrificar a miles de reses sanas. También han protestado por la gestión del lobo y por los retrasos en el pago de las indemnizaciones. Dicen que no tienen "miedo" y vienen "a defender lo suyo, a que se les vea". "No esperamos que nadie nos atienda porque aquí no dan nunca la cara", lamentan. Su intención, aseguran, no es reventar el acto de apertura del Año Santo. "Venimos en plan pacífico".