"Es una ruta difícil, casi vertical"

Trata de explicarlo para los que no entienden de escaladas y cimas. Haciéndose entender en un día complicado para todos. «Es más técnico que una simple trepada», dice Víctor Sánchez Martínez, guía de montaña con 17 años de experiencia en Picos de Europa y que ha subido «varias veces» por la ruta que intentaban completar los tres fallecidos. ¿Qué grado de dificultad tiene? «La escalada», contesta, «ha evolucionado tanto que la graduación de la vía en sí sería fácil, pero hay que tener en cuenta otros factores, sobre todo los que tienen que ver con la seguridad. En ese sentido más amplio, se puede decir que es una ruta difícil».

Sánchez explica que a la cima del Pico Pozán se puede acceder «caminando». Es una opción, pero no la que buscaban los accidentados. «Por la vertiente del Espolón de El Jiso son 650 o 700 metros de pared casi completamente vertical». El experto explica que se escala «a largos, en tramos», con las condiciones de la escalada clásica: con arnés, cuerdas y material de seguridad, con el que lidera colocando los seguros a medida que sube y con la premisa permanente «de no caer». «Pero hay factores no controlables, como la mala calidad de la roca». A partir de ahí entra en detalle, describe la ruta y sus riesgos paso a paso.

«En el comienzo de la vía hay unos 100 o 120 metros de trepada sencilla, pero en los que pueden caer piedras por el aire, la lluvia o los rebecos de una zona que está por encima conocida como Los Costillares». Primera parte del recorrido. La zona del Espolón propiamente dicho –la que viene después– es ya «completamente vertical». «Muy técnica, sobre todo la parte más difícil, El Faraón». Es el tramo más complicado porque, a continuación, «la pared tumba un poco, la escalada es más sencilla, pero hay que tener cuidado con la calidad de la roca».

Estima –y siempre teniendo en cuenta que todas las consideraciones en la montaña están condicionadas por multitud de factores (el tiempo, por ejemplo)– que el tiempo necesario para completar la ruta está entre las cuatro y las seis horas. Y habla de hipótesis, desde su experiencia. «A veces, por ganar tiempo, se utiliza la técnica de la escalada en ensamble». Para entenderse, supone que todos los miembros de la cordada escalan a la vez, de forma simultánea –lo normal es que sea el primero el que acaba cada largo y asegura a sus compañeros con la cuerda por arriba, les hace el trabajo y asume casi en exclusiva los riesgos de caída–. «En el ensamble puntualmente se pueden meter algunos seguros pero es una técnica que tienen que dominar todos los miembros de la cordada, porque si no puede ser peligrosa».

Habla de ello por el hecho de que fallecieran los tres escaladores, todos los que intentaban completar el ascenso. En ese caso, y siempre que el siniestro se produjera mientras escalaban –en la pared–, las hipótesis se reducen básicamente a dos: la del uso de la técnica del ensamble o la más difícil de que cayera el primero de los fallecidos «arrancando los seguros en su caída, incluido el punto de reunión, que es el más fiable».

Sin referencias

Sánchez, que guía habitualmente rutas de este mismo tipo por todas las cumbres de Picos, no tiene constancia de otros rescates o accidentes en la zona concreta en la que se ha producido la muerte de los tres escaladores zamoranos. «En otros puntos de Picos, sí. Pero en El Jiso no recuerdo otras historias», explica el experto.