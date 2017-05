El escritor Isidro Rodríguez presentó en Potes su último libro 'Lungra. Honor y lealtad'

El escritor Isidro Rodriguez Castanedo, presentó ayer en el Centro de Estudios Lebaniegos su último libro "Lunga. Honor y Lealtad", un relato novelado que se situa en Liébana durante el siglo VIII. Se trata del su cuarto libro , ya que en 1999 escribió "Huellas de libertad"; en 2001, "Alfonso I el cántabro" y en 2004, "Brigantia". Isidro, es actualmente el tesorero de la Sociedad Cántabra de Escritores. El acto contó con la presencia de Javier Gómez, alcalde de Potes, así como de Jesús Cuevas y Jesús Fuente, alcaldes de Cillorigo de Liébana y de Cabezón de Liébana, respectivamente; de Eva Cotera, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Potes, familiares y amigos, y de Ramón Villegas, editor de la obra..

Javier Gómez, alcalde de Potes, dio la bienvenida a Isidro Rodríguez, José Ramón Saiz y a los asistentes al acto, reconociendo que "conocer la historia de Liébana es un lujo y un verdadero orgullo, ya que en ella se encuentra el origen de España y de la cristiandad, con personajes tan célebres como Beato de Liébana o Pelayo".

El escritor José Ramón Saiz, en su intervención señaló que "la novela escrita por Isidro se ambienta en la Liébana de los inicios de la Reconquista, que fue un tiempo muy complejo y convulso, cargado de ambiciones. No se trata de una novela al 100 %, pero si de un relato novelado con personajes que existieron, construido en torno al reinado de Fruela I, que se inicia en los años finales del reinado de Alfonso I, que trasladó la corte desde Liébana a Cangas de Onís" y destacó que "en el libro "se reivindica el protagonismo de Liébana en la Reconquista, oscurecida en los dos últimos siglos, aún cuando los historiadores han dejado pruebas manifiestas de la transcendencia de Liébana en el origen del primer reino cristiano en el siglo VIII a través de Pedro, duque de Cantabria, Pelayo y los reyes de la Casa de Cantabria".

Isidro Rodríguez, después de agradecer la asistencia a los alcaldes y público en general manifestó que "soy un aficionado a la historia y a las letras y por tanto me gusta escribir. La historia que cuento en el libro está ambientada en el siglo VIII y tiene una gran parte de ficción, pero también se narran hechos que ocurrieron que están documentados" Rodríguez, dijo en su intervención que "el personaje principal, Lunga, que vive en el reinado de Fruela I, nace en el valle de Liébana, y cuando es adolescente, ingresa en el ejército de la mano de su tío, entrando con el tiempo en la guardia personal del Rey, siendo uno de los hombres de su confianza. Con el tiempo se da cuenta de que no está hecho para la vida de la nobleza y tendrá que elegir entre su honor, sus principios y su lealtad al Rey". El autor, indicó también que "en el libro he querido destacar el protagonismo que tuvo en aquellos momentos Cantabria en general y Liébana, en particular" y finalmente concluyó diciendo que "al escribir este libro he pretendido cumplir dos objetivos; uno, que sea una lectura amena y entretenida, y el otro, que el lector pueda aprender algo más de los acontecimientos que surgieron durante esos años".