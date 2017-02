Barrio califica como una "venganza personal" la retirada de su sueldo

esto suena a ,,VENGANZA,, entre el PP Y PSOE , la señora REYES MANTILLA ,,dijo que si perdía el juicio se iba y no lo a echo , la legislatura que iban de la mano el PRC Y EL PSOE ,no pasaba nada ahora todo son ataques al alcalde ( ojo no he hablado nunca con el ) pero con oír los plenos por la radio es de vergüenza , parecen niños chicos , para mi me parece que esta haciendo bien las cosas , pero las envidias son malas consejeras