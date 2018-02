Sánchez: «González está en la abstención, yo en el 'no', ¿en qué bando está Susana Díaz?»

"Felipe está en el bando de la abstención, yo estoy en el bando del voto en contra a Rajoy y de crear un gobierno alternativo. Me gustaría saber en qué bando está Susana". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha retado hoy a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a aclarar "en qué bando está" y si apoya la abstención a Mariano Rajoy como defiende el exjefe del Gobierno Felipe González.

En una entrevista en el diario.es, el líder socialista ha insistido en que facilitar el gobierno de Rajoy a través de la abstención sería "abrir la puerta a la legislatura del chantaje" y situar al PSOE "en una posición subalterna respecto al PP". Según explica, "después de meditarlo mucho, de dudar mucho y de consultar mucho", llegó a la conclusión de que lo mejor era celebrar el congreso en diciembre y las primarias en octubre para que el partido defina su estrategia. "Es importante que nos digamos las verdades, que lo hagamos en el lugar que corresponde, que es un congreso, y que aquella persona que salga elegida, sea elegida con una posición clara y definida sobre qué paso tiene que dar el PSOE", ha sostenido.

Las declaraciones de Sánchez contrastan con el comunicado que hizo público a primera hora de la mañana para responder al expresidente socialista Felipe González, quien ha revelado en una entrevista que se siente "engañado y frustrado" porque el secretario general le dijo a finales del pasado mes de julio que los socialistas se abstendrían en segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy para no impedir la formación de Gobierno.

"Es el Comité Federal del PSOE el que fijó la posición socialista ante la investidura de Mariano Rajoy, tanto en la legislatura anterior como en la actual", explica Sánchez en la nota, donde no desmiente a González pero defiende que durante meses escuchó las diferentes opiniones sobre la postura a adoptar en la votación de investidura "con el objeto de tomar decisiones y conformar una posición política". "Dicho posicionamiento es el que expuso al Comité Federal del PSOE una vez conformada una posición política fruto de las reflexiones escuchadas y analizadas", destaca la nota.

El líder socialista señala además que mantiene "conversaciones habituales" con dirigentes y excargos del partido y que "no va a valorar ni a hacer público el contenido de ninguna de ellas" aunque, asegura, "respeta las opiniones expresadas en relación a la situación política actual" por González.

«Nunca hubo decisión de abstenernos»

También se ha pronunciado a primera hora el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, quien ha admitido que, aunque no lo dijo en su momento, "tras el 26J tuve dudas acerca de abstenernos a un Gobierno de Rajoy". "Nunca llegamos a tener la decisión tomada de abstenernos. Yo tuve dudas, pero nunca lo expresé", ha explicado Hernando, para destacar que en el Comité Federal del 11 de julio no escuchó "ni una sola voz contra el no a Rajoy". Hernando ha denunciado asimismo el "cuestionamiento permanente" del secretario general que existe en el PSOE "desde hace años". "Admito que un congreso no va a arreglar la división en el PSOE (...) aunque es la solución que hemos encontrado para arreglar el problema de la gobernabilidad".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha pedido al expresidente Felipe González que "no confunda sus deseos con la realidad del PSOE". "La verdad y toda la verdad es que Pedro Sánchez siempre ha tenido muy claro votar no al PP y a Rajoy", ha insistido. Luena ha criticado asimismo que el expresidente haya hecho pública "una conversación privada y le ha reprochado que, además de "hablar" a los militantes, "conviene escucharles".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha instado a Sánchez a ofrecer una disculpa a González y le ha exigido "claridad", aunque ha considerado que la posibilidad de forzar la salida del secretario general del PSOE y que se haga cargo del partido una gestora "sería el último recurso" y que habría que evitarlo "por todos los medios". García-Page ha señalado asimismo que el partido ya tiene "una sola voz" y que el PSOE "tiene una única estrategia, una única voz, la que propuso Pedro Sánchez".

El histórico dirigente socialista y ministro de Felipe González Javier Solana ha advertido este miércoles al PSOE del "destrozo" que podría suponer para el partido la convocatoria de unas terceras elecciones. "Cuando se tome conciencia de destrozo, todos preferirán 85 diputados", ha escrito Solana en su cuenta de Twitter,

Apoyo del PSE-EE

De cara al Comité Federal del próximo sábado, el miembro de la Ejecutiva de los socialistas vascos José Antonio Pastor, cree que los delegados del PSE-EE que acudan respaldarán a Pedro Sánchez porque, "como organización", no han tenido "muchas fisuras" respecto a la postura del secretario general de no facilitar una investidura de Mariano Rajoy. El dirigente del PSE, que cree que la propuesta de Sánchez "saldrá adelante", ha confesado, además, sentirse "decepcionado" por Felipe González y ha afirmado que su compañero Eduardo Madina "se ha equivocado" en su postura. Así, Pastor ha manifestado su tristeza por la pérdida de "lealtad" demostrada por algunos dirigentes del PSOE, lo que "da una imagen horrorosa" y dificulta "pedir la confianza de los ciudadanos".