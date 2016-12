Rajoy pide no dar en Cataluña «más pasos en la mala dirección»

Si yo vivo en Cataluña y me dan a elegir, entre salirme de Espña o quedarme pero con un presidente tan incompetente y caradira como tu, preferiria la independencia de todas rodas, por eso toda la gente que vive el Cataluña me dice, que el PP cuando gobierna y sus medios de comunicacion afines, son autenticas maquinas de frabricar independistas, no me extraña.