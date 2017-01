Cantabria logra incluir el coste efectivo de los servicios en el estudio de la financiación

la despoblada y la llena, la que invierte sus recursos para que todos los ciudadanos tengan lo mismo, la que prima el envejecimiento y la dispersión y la que solo tiene en cuenta la población. Un duelo en toda regla que se va a decidir en el tablero de la futura financiación autonómica y en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ejercerá de árbitro de la contienda. Una pugna que se decidirá antes de que termine 2017, como acordaron por unanimidad todas las autonomías en la VIConferencia de Presidentes, en la que Miguel Ángel Revilla consiguió imponer su exigencia de que «se tengan en cuenta los costes efectivos de los servicios» en el reparto de los recursos del Estado.

Los acuerdos Estrategia frente al reto demográfico Cantabria ya cuenta con un grupo de trabajo y pasará sus conclusiones al Gobierno. Estará lista en 2017 y servirá para luchar contra la despoblación rural.

El regionalista lanzó un órdago al Gobierno central y anunció que, de no aceptarse su reivindicación, votaría en contra del acuerdo en la cumbre, lo que hubiera hecho imposible conseguir la unanimidad. Revilla planteó modificar un párrafo que, a su juicio, es «muy importante».

El documento que se había elaborado para el estudio que este mes comenzará a redactar una comisión de expertos –que estará formada por los representantes elegidos por el Ejecutivo y las autonomías– contemplaba los principios de equidad, solidaridad, transparencia, corresponsabilidad y suficiencia.

Pacto social y político por la educación Habrá un acuerdo que incluya los problemas y soluciones que aporten todas las autonomías y que será elevado a la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, no citaba explícitamente el «caballo de batalla» que mantiene el bipartito PRC-PSOE para abordar el coste efectivo de los servicios, que finalmente se incluyó, y que permitirá tener en cuenta ponderaciones como la influencia de la densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida, datos claves en la situación territorial.

El regionalista, que encontró posturas enfrentadas a su postulado, como él mismo reconoció minutos después de que compareciera Mariano Rajoy, tuvo el apoyo de Asturias, Galicia y Castilla y León. También recibió a última hora el respaldo inesperado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con quien ha mantenido varios enfrentamientos en los últimos años a cuenta principalmente del pago del Sovaldi.

Comisión Nacional de Protección Civil Estará encargada de coordinar efectivos a nivel nacional para afrontar emergencias, desastres y catástrofes. El diseño corrió a cargo de Rafael de la Sierra.

De hecho, Revilla le afeó su actitud. «Me está diciendo que me estoy excediendo (en el gasto) en que la gente no se muera», reflexionó a cara de perro en presencia del propio Montoro y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sin recibir respuesta alguna.

El acuerdo y desarrollo de un nuevo sistema de financiación autonómico es el objetivo final de la primera Conferencia de Presidentes en cinco años. La mayoría de las fricciones entre el Gobierno y las comunidades pivota alrededor de un modelo vigente desde su aprobación en 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), pese a que debería haberse revisado en 2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha pospuesto su modificación desde entonces, alegando que no se daban las condiciones necesarias en plena crisis.

Acabar con la tasa de reposición El Gobierno central dio el visto bueno después de negociar suprimir la tasa de reposición en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Protección Civil para poder contratar más personal.

Revilla fue uno de los primeros en reclamar cambios. Intervino en tercer lugar al no estar presentes ni el presidente de la Generalitat ni el lehendakari. «No se puede premiar a las comunidades más pobladas en detrimento de regiones, como ésta, que soportan un mayor coste por habitante para prestar el mismo servicio», insistió ante el resto de líderes autonómicos a los que puso como ejemplo la situación de Polaciones, su pueblo natal, y «lo caro que es llevar a los niños al colegio en taxi; pero hay que hacerlo». «Nos cuesta muchísimo dinero», remachó Revilla, quien está dispuesto a «luchar decididamente, con uñas y dientes» porque se incluya finalmente este modelo en el proyecto final.

Suspensión del suministro eléctrico La región se compromete a garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP y PSOE para evitar los cortes de suministro eléctrico para familias vulnerables.

Visiblemente contento, el jefe del Ejecutivo se mostró «satisfecho» y definió como un «éxito espectacular» para Mariano Rajoy haber alcanzado el acuerdo con el voto a favor de todos los dirigentes. «Al final ha sido una balsa de aceite», valoró el regionalista, que comenzó su intervención a puerta cerrada ante el resto de líderes bromeando con Montoro y pidiéndole que les diera un 0,1% más de déficit a los que habían acudido al encuentro. Lo que no consiguió fue precisamente «flexibilizar» más la postura del Gobierno central respecto a esta cuestión, «porque ya había salido un criterio común durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Impulsar la nueva tarjeta social Se pondrá en marcha para controlar el mecanismo de prestaciones sociales a fin de evitar abusos y al tiempo garantizar que nadie que tenga derecho a una ayuda se quede sin ella.

La sanidad

Otro tema que puso sobre la mesa el presidente regional fue «el agujero negro» que suponen para las autonomías la Sanidad y consiguió que también se haga un estudio dentro de la comisión de expertos. Revilla peleó porque uno de los ejes sea la inclusión en el futuro modelo la financiación del sistema de dependencia, que debería ser costeado al 50% por el Estado y por las comunidades. «Ahora mismo se da una situación insostenible; la Administración central paga un 18% y nosotros un 82%», recrimina el jefe del Ejecutivo.

Rifirrafe con Cifuentes

El presidente cántabro reclamó también la inversión pública en el medio rural como estrategia básica para hacer frente al reto demográfico en España, que fue otro de los asuntos a debate de la Conferencia, en la que el Estado y las Comunidades Autónomas abordaron otros acuerdos para impulsar un pacto social y político por la educación, el diseño y puesta en marcha de la tarjeta social, la cooperación en el ejercicio de las competencias en materia de protección civil, medidas para afrontar la suspensión del suministro eléctrico, la participación de las autonomías en los asuntos de la Unión Europea, la renovación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y la modificación de la propia Conferencia de Presidentes.

Hasta el último momento les dije que no. Yo me negaba a firmar si no se modificaba el acuerdo"

El momento más tenso del encuentro fue cuando el presidente protagonizó un rifirrafe con su homóloga de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El regionalista elevó «el tono de voz» al final ya de la reunión para echar en cara la bonificación de determinados impuestos en la Comunidad de Madrid dados sus mayores ingresos al ser la capital del país. En la Comunidad de Madrid está bonificado al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que sin embargo está gravado en otras regiones. La dirigente popular le respondió con datos y el ministro de Hacienda tuvo que mediar en el debate entre ambos presidentes.

Y es que la armonización fiscal entre comunidades fue el asunto que levantó más debate entre los representantes autonómicos. Entre las voces que se expresaron en el sentido de Cantabria se encontraba también la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que exigió que se ponga fin al ‘dumping’ fiscal entre autonomías porque «no es de recibo que las regiones mejor financiadas puedan acometer políticas de reducción fiscal y otras no tienen financiación suficiente y no pueden hacerlo».

Rajoy ha tenido un éxito espectacular. Al final la reunión ha sido como una balsa de aceite"

Revilla explicó a la prensa que fue «una pequeña discusión cuando en Madrid dijeron que ellos bajan los impuestos por su buena gestión». El regionalista le espetó que la comunidad madrileña cuenta con muchas ventajas e ingresos por ser la capital de España y alertó de que las empresas se quieran ir de sus territorios por la rebaja fiscal. «La he pedido que no presuma de buena gestión, porque parte de los ingresos los dejamos el resto de autonomías precisamente aquí por ser la capital. A mí no me gusta cobrar impuestos, pero si quiero pagar medicamentos o profesores tengo que hacerlo». «Si hacen capital a Santander yo no necesito hacer nada», zanjó.