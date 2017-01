Patxi López no descarta la bicefalia al frente del PSOE

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López no descarta que su partido vaya a un modelo de bicefalia en el que el líder orgánico no sea el candidato a la presidencia del Gobierno: "Hasta ahora ese modelo no nos ha salido bien, pero a otros partidos sí. Nada es malo por definición, dependerá de cómo lo ejerzamos", ha dicho.

Patxi López, que asegura no haber decidido "nada más allá" de que quiere competir en la carrera de las primarias, ha apuntado, en una entrevista en Cuatro, que la decisión sobre la bicefalia está en manos de los militantes y que él, si consigue ser secretario general, estaría "cómodo con quien eligieran los militantes" y simpatizantes como cartel electoral, incluida la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Tras insistir en que le parece "bueno" que haya varios candidatos, porque los militantes "tienen derecho a elegir" y porque "si no sería una especie de cierre en falso de lo que hemos vivido hasta ahora", ha opinado que es "muy antiguo contar los apoyos" de una candidatura fijándose en las "cabezas" o los líderes territoriales o en el llamado "aparato", porque "ahora son los militantes los que deciden y son suficientemente maduros para hacerlo". A ese respecto, ha garantizado que no ha "buscado el aval de ex secretarios generales ni de secretarios generales" para su candidatura y que si tiene o no el apoyo de Alfredo Pérez Rubalcaba es algo que no ha "investigado".

Convencido de que enfrentamientos como el ocurrido en la agrupación de Valladolid entre un militante y la diputada afín a la gestora Soraya Rodríguez es un "síntoma" de que las bases socialistas lo están "pasando mal", López ha sostenido que, no obstante, la militancia quiere "abrir un nuevo tiempo" y que eso es una de las cosas que le han animado a presentarse.

En esa línea, ha llamado a todos los socialistas a "dejar atrás" los enfrentamientos y a pensar que "ningún compañero es traidor por defender aquello en lo que cree". "Pido recuperar el compañerismo, la fraternidad, el debate libre sin llegar al insulto que no nos lleva a ninguna parte", ha reclamado el candidato.