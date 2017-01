Zoido anuncia una ronda de contactos con la oposición para la reforma de la 'ley mordaza'

El ministro del Interior ha anunciado este miércoles que "en las próximas semanas" iniciará una "ronda de contactos con todos los partido políticos" para estudiar la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'.

Juan Ignacio Zoido, en una entrevista en Radio Nacional, ha insistido en que la única línea roja del Gobierno en este tema es la "derogación" sin más del texto vigente desde 2015, porque esa anulación sería una "irresponsabilidad" por el "vacío legal" que crearía.

El titular de Interior ha explicado que el Ejecutivo, a pesar de su disposición a modificar este texto aprobado con el único apoyo del PP, sigue considerando que la 'ley mordaza' es "una buena ley, que ha llenado muchísimas lagunas". "Era una ley necesaria y demandada por una gran parte de la sociedad", ha señalado Zoido, que no ha adelantado en qué puntos estaría dispuesto el Ejecutivo a pactar cambios con la oposición. "Se puede mejorar y corregir", se ha limitado a señalar. "No podemos estar con vaivenes en un tema tan fundamental como es la seguridad ciudadana", ha apuntado el ministro que ha pedido a los grupos políticos que la reforma de esta normativa "no sea objeto de polémica".

El pasado diciembre el Grupo Socialista aceleró la futura reforma del texto. Los socialistas, sin acuerdo previo con otros grupos de la oposición que también quieren liquidar el texto aprobado en el 2015 por la mayoría popular, presentaron una proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana para forzar al Congreso a acelerar los debates y enterrar la norma que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas ante las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos, o las expulsiones en caliente de inmigrantes.

Todos esos puntos desaparecen en el texto registrado por el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, que, en síntesis, propone como base de partida recuperar la Ley de Seguridad Ciudadana que estuvo vigente hasta el 2011, conocida como ley Corcuera. Y a partir de ese texto, introducir las mejoras que se pacten. Esta solución de resucitar por un breve espacio de tiempo la anterior legislación responde al empeño de los socialistas en evitar que la derogación completa e instantánea de la ley mordaza dejara una suerte de un vacío legal que consideran muy nocivo en una materia tan sensible como es la de la seguridad ciudadana.