Rajoy: «Vamos a intentar con el PNV y, si no, llegar a un entendimiento con el PSOE»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que confía en presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año antes de finales de marzo y ha avanzado que ya trabaja con Ciudadanos y Coalición Canarias y que ha habido "contactos" con PNV y PSOE.

Durante la rueda de prensa en La Moncloa tras reunirse con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, Rajoy ha subrayado que el Gobierno tiene la intención de aprobar un Presupuesto y que para ello tanto él como el PP intentarán "hablar" con todos los grupos "dando prioridad" a los que apoyaron el techo de gasto (PSOE, Ciudadanos y PNV). En ese sentido, ha apuntado que ya trabaja con Ciudadanos, con quienes había hablado de las cuentas públicas incluso antes de la investidura, y con Coalición Canaria.

Asimismo, el presidente ha avanzado que ha habido "contactos previos" con el PNV, con el que dijo hará "esfuerzos en próximas fechas", y que también "hay algunos contactos con el PSOE" con la intención de "conocer cuál es su posición". El partido del Gobierno "tiene 137 escaños" ha recordado Rajoy, de manera que, si lograra el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canarias aún necesitaría cinco adicionales, que "vamos a intentar con el PNV y, si no, llegar a un entendimiento con el PSOE". "En este momento no hay nada cerrado", ha reconocido, aunque el objetivo es presentar el proyecto "no más tarde de finales de marzo".

Con respecto a los objetivos de déficit y deuda públicos pactados con Bruselas, Rajoy ha dicho que "la Comisión Europea tiene que ocuparse de que se cumplan las normas", pero que esto debe ser "compatible con tener la finura suficiente" para garantizar "que se genere en los distintos países crecimiento y empleo". Así, el presidente ha recordado que la Comisión flexibilizó el objetivo correspondiente a 2016 para España de un déficit del 2,8 % al 4,6 % del PIB, aunque ha reiterado que "todos tenemos la voluntad de cumplir nuestros compromisos". "Las normas están para cumplirse, pero los hombres estamos para que se cumplan inteligentemente", ha añadido.