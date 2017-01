Junqueras: «Vidal se explicó muy mal, lo que dijo no es cierto»

Cuatro días después, Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y máximo responsable de Esquerra, ha roto el silencio para asegurar que todo lo que dijo el exsenador Santiago Vidal no era cierto y para negar que el Gobierno catalán esté cometiendo ilegalidades en el camino hacia el referéndum. "Se explicó muy mal", ha afirmado sobre el exjuez Vidal, autor de unas declaraciones en una serie de conferencias en las que aseguró que el Gobierno catalán había obtenido de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes o que el Ejecutivo catalán estaba haciendo listas negras de jueces de cara a la independencia.

Junqueras ha tirado balones fuera y ha recurrido al clásico 'y tú más' para quitarse de encima una patata caliente que ha abierto nuevas grietas en el independentismo. "Ha asumido su responsabilidad, y en cambio otros, habiendo hecho cosas infinitamente peores, sin haberse explicado de forma adecuada y haciendo cosas peores, no han dimitido ni nadie les ha pedido que lo hagan", ha señalado en Rac-1.

Tras asegurar que no ha hablado con Vidal ni conocía el contenido de sus conferencias, Junqueras ha destacado que las palabras del juez no se corresponden con la realidad. "Todo lo que hacemos, lo hacemos en el marco legal", ha dicho. "No hay que desmentir punto por punto cada una de las afirmaciones de Santi Vidal, lo estamos haciendo bien", ha apuntado. Junqueras se ha mostrado tranquilo y ha afirmado: "Que investiguen lo que quieran. Con toda tranquilidad de espíritu y con confianza plena de que lo que hacemos lo hacemos bien". Según ha dicho, la Generalitat tiene los datos de los catalanes "que puede tener" y ha asegurado que el Gobierno no comete ninguna ilegalidad desde el punto de vista económico.

En relación al referéndum, Junqueras ha asegurado que es posible hacerlo antes del verano, como pide la CUP. Y ha advertido de que la Generalitat dispone de "suficientes datos como para hacer el trabajo del censo". Aunque no ha precisado cómo ha obtenido toda esta documentación.