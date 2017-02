Del charrán a las primarias: Qué se vota en el congreso del PP

Las 4.000 enmiendas que la dirección del PP recibió en enero se interpretaron en el partido como el primer síntoma de que algo estaba cambiando en la formación conservadora. La cifra duplicó la registrada en el cónclave más convulso que han vivido hasta el momento los populares, el de 2008, cuando el liderazgo de Mariano Rajoy estuvo cerca del naufragio. En la cúpula leyeron el repunte en la participación como un aumento del afán renovador de las bases.

En el último mes, los vicesecretarios han realizado un esfuerzo por incorporar estos textos a las ponencias que se votarán en el XVIII Congreso Nacional del PP y negociar el contenido de los más polémicos. El responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ha sido el encargado de revisar los estatutos y el 80% de las casi 1.300 enmiendas a su borrador han sido pactadas.

Aun así, el debate sobre algunas reivindicaciones, que persiguen en muchos casos modernizar el PP y adaptarlo al siglo XXI, llega abierto a la cita ante la imposibilidad de encontrar un punto de consenso.

Primarias

En los últimos meses, dos organizaciones territoriales se habían mostrado dispuestas a reivindicar que el presidente del PP fuese designado tras un proceso interno de primarias en el que todos los afiliados tuvieran derecho a voto: Madrid y Valencia.

EL PROGRAMA Viernes 10 de febrero:16:00: El congreso se iniciará con el informe de la comisión organizadora a cargo de Luisa Fernanda Rudi e intervendrá Cristina Cifuentes como presidenta del cónclave. A continuación, se aprobará el reglamento de la reunión. 17:00: El informe de gestión del periodo 2012-2017 de la secretaria general, Dolores Cospedal, en el cargo desde 2008, abrirá las sesiones. 18:00: Debate de la ponencia política y de estatutos, coordinado por Fernando Martínez-Maillo. Es uno de los documentos clave del congreso porque marcará la política interna del PP en los próximos cuatro años. Sábado 11 de febrero:Sábado 11 de febrero 10:00: Debate de ponencias.Ponencia Social. Ponencia Europa y Nuestro Papel en el Mundo. 12:30: ponencia Económica y de Administración territorial. Ponencia Educación, Innovación y Cultura. 13:30: cierre del plazo de presentación de candidaturas. Mariano Rajoy es el único que se postula. 16:00: aprobación de ponencias e intervenciones. 18:00: Rajoy intervendrá para pedir la confianza a los compromisarios y dará a conocer a los 35 miembros de su comité ejecutivo y la lista de quienes van a formar parte de la junta directiva. 19:00: votaciones. 21:00: proclamación de Rajoy como líder del PP por cuarta vez consecutiva. En 2012 obtuvo el respaldo del 97,56% de los militantes. Domingo 12 de febrero:11:00: sesión plenaria. 11:15:clausura. El recién reelegido presidente volverá a dirigirse a los populares para presentar su hoja de ruta en estos próximos años.

El sistema de doble vuelta ideado por Martínez-Maillo, que permite a los militantes votar de manera directa en una primera fase y deja la última palabra en manos de los compromisarios, pareció aplacar en diciembre la demanda de ambas direcciones.

El 9 de enero, sin embargo, el equipo de la presidenta madrileña anunciaba su intención de enmendar el ‘modelo Maillo’ y pedir que el poder de decisión correspondiera en exclusiva a los militantes populares de principio a fin. Veinte días después, Cristina Cifuentes retiraba su propuesta tras conversar con la dirección.

Aun así, algunas enmiendas, como la del portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, llegan vivas al cónclave. Esto significa que hoy a última hora los 3.128 delegados se pronunciarán sobre si quieren primarias o prefieren el sistema de doble vuelta ideado por la dirección.

Incompatibilidades

De las alrededor de 50 enmiendas que planteaban endurecer el actual régimen de incompatibilidades, una decena no han podido ser consensuadas. Son las que abogan por poner un límite a la acumulación de cargos en un solo dirigente. El vicesecretario de Organización aprovechará para negociar hasta el último minuto para que el debate no se centre en María Dolores de Cospedal y su pluriempleo en el Gobierno, en la dirección nacional, en la ejecutiva castellano-manchega y en el Congreso de los Diputados.

El debate, ahora tabú para la dirección, fue asumido como natural en la conferencia política que los populares celebraron en julio de 2015.

Limitación de mandatos

Este asunto, que cuenta con el respaldo de la dirección valenciana, ha quedado prácticamente reconducido por la cúpula del PP. Fuentes populares explican que de las cinco enmiendas que defendían limitar el tiempo al frente de un gobierno sólo queda una. El debate no preocupa a la dirección.

Creen los dirigentes del partido que nadie forzará que los estatutos pongan en cuestión la posibilidad de que Mariano Rajoy quiera optar a una tercera legislatura en la Moncloa. El pacto de investidura sellado con Ciudadanos abogaba por legislar en este sentido, pero los populares sostienen que ese documento no les obliga a modificar su normativa interna.

Gestación subrogada

La ponencia social, coordinada por Javier Maroto, no hacía ninguna referencia en su borrador inicial a los llamados ‘vientres de alquiler’ y los enmendantes han puesto de relieve que no hay consenso interno en esta materia. Las posiciones enfrentadas han dificultado el acuerdo, y unas y otras se votarán en el cónclave. Barones como Cifuentes, Alberto Núñez Feijóo, José Antonio Monago o Juan Manuel Moreno se han mostrado partidarios de regular esta práctica.

Aborto

Una decena de cargos y exdiputados del sector más a la derecha del PP reclaman que el aborto deje de considerarse un «derecho» y la «defensa de la vida» esté presente de forma expresa en la ponencia política de la formación.

El logotipo

El diseñador del logotipo del PP en 1989 logró al fin –lo había intentado en anteriores congresos– que se reconozca que el ave que aparece en el símbolo corporativo no es una gaviota sino un charrán, un pájaro que vuela alto y no es carroñero. Aunque tuvo que aceptar una componenda de la dirección del partido un tanto ‘sui generis’ a su enmienda y en los estatutos del PP se dirá que es un «charrán, comúnmente conocido por todos como gaviota». No será la única alusión animalista que se incorpore a los textos del partido porque la ponencia social incluye el compromiso de los populares para promover «el sacrificio cero» de los animales de compañía abandonados. Esa ponencia también recogerá el fomento de los programas de esterilización de los animales sin dueño o de los que lo soliciten sus propietarios.