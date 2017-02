El rapero Hasél, condenado a pagar 540 euros por ofender al alcalde de Lérida en una canción

Una jueza de Lleida ha condenado a pagar una multa de 540 euros al rapero Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, y la misma cantidad al cantante Eloi Yebra, conocido como Ciniko, por colgar en Youtube un video titulado 'Menti-ros' que hace referencia al alcalde de Lérida, el socialista Àngel Ros, con una canción en la que se puede escuchar: "Te mereces un tiro", según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La sentencia señala que las expresiones utilizadas contienen "una enorme carga ofensiva y violenta que en ningún caso pueden tener amparo en la libertad de expresión" y agrega que sin desconsiderar la gravedad de las expresiones se entiende que no concurren los requisitos legalmente previstos para considerarlas delito de amenazas.

En el juicio, que se celebró el 23 de noviembre, la Fiscalía de Lleida planteó al juez dos posibilidades, que considerara la canción un delito de amenaza, por el que pidió un año y tres meses de cárcel, o bien falta de respeto a la autoridad, y en ese caso solicita 1.800 euros de multa a razón de 20 euros diarios durante tres meses.

El alcalde declaró como testigo y contó que en diciembre de 2014, sin poner denuncia, pidió a la Fiscalía que investigara el vídeo de la canción con letras como esta: "Àngel malparit, et mereixes un tret, t'apunyalaré, m'has arruïnat, t'arrancaré la pell a tires" (Àngel malnacido, te mereces un tiro, te apuñalaré, me has arruinado, te arrancaré la piel a tiras).

Ros ha declarado como testigo a petición del fiscal y ha contado que cuando la Guardia Urbana transcribió, pidió a una abogada del Ayuntamiento que comunicara la letra al fiscal por las amenazas.

"Me sentí amenazado, intimidado no solo por mi mismo sino desde el punto de vista de mi familia", dijo en el juicio Ros, en el que también señaló que él está acostumbrado a la sátira de programas como el programa de TV3 'Polònia' y sabe distinguir la sátira de la amenaza.

El programa también sirvió de argumento a Hasél, que afirmó "Yo también quiero referirme a 'Polònia', más de una vez se ha tirado a un político por la ventana, o se le ha asesinado y en ninguna ocasión se ha llevado a juicio al director o a los actores".