Carme Forcadell: «Ningún tribunal impedirá que el Parlament aborde la independencia»

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha advertido este jueves al Tribunal Constitucional (TC) de que "ningún tribunal impedirá que en el Parlament se hable de todo aquello que interesa a la ciudadanía" y ello incluye la independencia de Cataluña.

Lo ha dicho en una declaración desde la Cámara catalana, después de que este martes el TC declarara nulas las resoluciones aprobadas en el Debate de Política General del Parlament que impulsaban un proceso constituyente catalán, y de que el mismo tribunal autorizara a la Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra Forcadell.

La presidenta ha dicho que sus declaraciones de este jueves son para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que el Parlament seguirá abordando los temas que considere oportunos pese a las "intimidaciones, amenazas y requerimientos" que reciba, en clara alusión al Alto Tribunal.

La tesis de Forcadell es que la función principal de la Mesa es la de fomentar la libertad de expresión, por lo que bajo ningún concepto debió actuar como "órgano censor" impidiendo que las resoluciones sobre la independencia llegara al pleno de la Cámara.

"Admitir una propuestas de resolución y no unas otras por razones de su contenido va en contra de la esencia del parlamentarismo", ha resumido Forcadell, que ha acusado al TC de asumir sin más los argumentos contra la Cámara de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía.

Forcadell considera que el Tribunal Constitucional quiere judicializar la política convirtiendo a los miembros de la mesa den censores por orden del Gobierno central, un gobierno "incapaz de resolver políticamente los conflictos políticos", ha lamentado.

Ha comparecido con los otros cuatro miembros de la Mesa contra quienes el TC también ha autorizado abrir una vía penal: el vicepresidente primero, Lluís Corominas (JxSí); la secretaria primera, Anna Simó (JxSí); el secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (JxSí).

La vía penal contra los cinco miembros de la Mesa podría derivar en el futuro en sus inhabilitaciones, pero la presidenta de la Cámara catalana ha vaticinado que este escenario no se producirá: "No contemplamos la inhabilitación de ninguna de las maneras. Hemos cumplido con nuestras obligaciones".

Contra derechos fundamentales

Corominas ha criticado que el TC no ha atendido ninguna de las alegaciones que hicieron los miembros de la Mesa ni los servicios jurídicos del Parlament en nombre de la Cámara, y considera que el TC debería ser el garante de la separación de poderes "y no lo es".

Ha argumentado que el Gobierno central quiere atacar dos derechos fundamentales del Parlament: el derecho de participación y el de libertad de expresión, y el TC lo avala en lugar de defender la Cámara catalana: "Dice que solo podemos hablar dentro de los límites de la Constitución y esto es inaceptable".

Simó ha defendido que seguirán adelante "en defensa de la democracia, la voluntad popular y de las funciones" que tienen como miembros de la Mesa, además de advertir de que pedirles que se autocensuren a la hora de debatir sobre cualquier cuestión conllevaría que ésta desapareciera de las demandas ciudadanas.

"Hemos decidido no abrir la puerta a la censura", ha destacado en la misma línea Ramona Barrufet, que considera que como miembros de la Mesa deben cumplir con sus funciones y garantizar la libertad de expresión, por lo que defiende que todos los debates de la calle deben poder entrar en el Parlament.

«Cabezas de turco»

Nuet, tras dejar claro que no es independentista, ha afirmado que no concibe que haya "una lista negra de temas y personas" sobre los que no se pueda hablar en la Cámara catalana y que la Mesa se convierta en un órgano que escoja qué temas pasan o no en función de lo que pueda opinar el TC.

"No hemos hecho ningún acto criminal, pero es posible que nos quieran convertir en cabezas de turco, con un aviso de que si cortan algunas cabezas puede que la gente se asuste, se eche atrás en la demanda de más soberanía. No daremos ningún paso atrás y pedimos a los catalanes que tampoco lo hagan", ha zanjado.