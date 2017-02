Homs dice que el único diálogo que mantienen los independentistas es con los tribunales

El portavoz del PdeCat en el Congreso, Francesc Homs, ha dicho hoy que ni le consta ni se imagina conversaciones secretas entre el Gobierno y la Generalitat, y ha dicho que el único diálogo que tienen los políticos catalanes independentistas y "partidarios de la democracia" es con los tribunales.

En declaraciones en el Congreso, Homs ha señalado que hace días que el PP y el Gobierno han pasado "de la operación diálogo a la operación propaganda" y ha considerado un "despropósito" las declaraciones, en su opinión contradictorias, que ha habido sobre este asunto por distintos dirigentes del PP.

"Ni me consta ni me imagino conversaciones secretas entre la Generalitat y el Gobierno de España", ha dicho Homs, quien ha añadido que lo único que constata por parte del Ejecutivo son "amenazas" y la "manipulación" de la fiscalía para que vaya interponiendo querellas a los independentistas, cuando no actúa igual si se trata, por ejemplo, del presidente de Murcia.

Lo que Homs ha dicho constatar es no sólo una "negativa real al diálogo" sino también la "constante e inquietante manipulación" de la Fiscalía para actuar contra los independentistas.

Sobre el hecho de que el líder del PSC, Miquel Iceta, asegure que ha habido reuniones entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, Homs ha señalado que el socialista está aprovechando esta coyuntura para "ir animando el ambiente" pero no porque tenga conocimiento de ninguna reunión.

Además ha señalado que ya gustaría en su partido que hubiese por parte del Gobierno "otro talante", con "menos bla bla bla" y "más hacer cosas concretas".

"Estamos donde estamos, el único diálogo que tenemos los políticos catalanes independentistas o partidarios de la democracia es con los tribunales, que es donde nos lleva continuamente el gobierno del PP utilizando, y de qué manera, el poder que tiene, particularmente con la fiscalía", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, se ha mostrado convencido de que no ha habido tales reuniones secretas

"Ahora estamos instalados en la operación zanahoria", ha dicho Tardá, quien ha advertido de que el Gobierno pretende "hacer creer" que los catalanes dejarían de plantear la independencia si se compromete a cumplir los "incumplimientos" de años atrás.

Se pretende así, ha lamentado, que por ejemplo "valga el mismo plan de inversiones de cercanías pactado con Zapatero, del que solo se ha ejecutado el 10 por ciento"

En el Gobierno, ha continuado Tardá, se cree "estúpidamente o ingenuamente" que si se cumplen esos "incumplimientos" la ciudadanía y el Govern dejaran de plantear "aquello que es inmediato y de obligado cumplimiento", en alusión al referéndum.

Ha añadido que ERC está dispuesta a "negociar la pregunta, el calendario y los procedimientos", pero el Gobierno debe saber que si no quieren negociar "de igual manera" se convocará el referéndum.